Gần gũi nhân dân để giữ bình yên phố phường

ANTD.VN - Bám sát phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Tây Hồ, Hà Nội luôn có mặt từ những việc nhỏ nhất của đời sống dân sinh đến xử lý các vấn đề phức tạp về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Tây Hồ còn là những người gần dân, sát dân, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống

Quyết liệt từ những việc nhỏ

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Tây Hồ còn là những người gần dân, sát dân, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống. Từ giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, người gặp tai nạn giao thông, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa bão đến tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và Ban Chỉ đạo 197, lực lượng Cảnh sát trật tự đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý những "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, từng bước lập lại kỷ cương trên địa bàn.

Những con số đạt được đã phản ánh rõ sự quyết liệt trong hành động. Lực lượng đã tháo dỡ 1.151 mái che, mái vẩy, mái hiên di động; 768 biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm; 279 banner treo sai quy định tại cột điện, gốc cây; xử lý 251 trường hợp chậu hoa, cây cảnh đặt sai vị trí, trong đó giải quyết dứt điểm điểm bán cây cảnh lấn chiếm lòng đường tại khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Văn Cao. Đồng thời, phá dỡ 179 bục bệ, cầu dẫn; thu giữ nhiều vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ và phương tiện lưu thông.

Tổ tuần tra kiểm soát lưu động ban đêm

Song hành với công tác lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ bảo vệ môi trường và cảnh quan Hồ Tây - "lá phổi xanh" của khu vực. Cảnh sát trật tự đã phá dỡ 5 cầu câu, ụ câu trái phép, tịch thu cần câu vi phạm, ngăn chặn nhiều trường hợp phóng sinh không đúng nơi quy định và yêu cầu các trường hợp đánh bắt cá trái phép ký cam kết không tái phạm. Những việc làm tưởng chừng nhỏ nhưng đã góp phần gìn giữ cảnh quan, bảo vệ hệ sinh thái và xây dựng hình ảnh Hồ Tây xanh, sạch, đẹp.

Giữ màu xanh cho Hồ Tây, giữ bình yên cho cuộc sống

Tinh thần kiên quyết còn được thể hiện qua công tác xử lý vi phạm. Trong thời gian qua, lực lượng đã lập hồ sơ xử phạt 1.700 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,17 tỷ đồng. Trong đó có 1.347 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và 353 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc xử lý nghiêm minh không chỉ tạo tính răn đe mà còn từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tổ công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm

Không dừng lại ở việc xử lý vi phạm, Công an phường Tây Hồ còn chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường và hạ tầng đô thị. Phối hợp với các đơn vị chức năng, lực lượng đã huy động phương tiện, nhân lực thu gom hàng nghìn tấn rác nổi trên mặt Hồ Tây; nạo vét bùn tại nhiều tuyến đường trọng điểm, góp phần bảo đảm tiêu thoát nước trong mùa mưa.

Nhiều điểm tồn đọng rác thải kéo dài trên các tuyến Âu Cơ, Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Thanh Niên, Tô Ngọc Vân, Yên Hoa... đã được xử lý dứt điểm. Đặc biệt, điểm tập kết rác tồn đọng tại khu vực ngách 445/17 giao hẻm 22/4/25 ngõ 269 Lạc Long Quân được giải quyết triệt để, trả lại môi trường sạch đẹp và hệ thống cống rãnh thông thoáng cho khu dân cư.

Đối với các điểm thường xuyên xảy ra úng ngập, lực lượng Công an phường cũng chủ động phối hợp tham mưu xây dựng các phương án xử lý đồng bộ. Tại ngõ 89 Lạc Long Quân, giải pháp đấu nối hệ thống thoát nước với cống hộp trên đường Võ Chí Công kết hợp lắp đặt trạm bơm cưỡng bức công suất 500m³/giờ được đề xuất nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng, bảo đảm giao thông và phục vụ đời sống người dân.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Tây Hồ đã khẳng định hiệu quả của mô hình "gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ". Mỗi kết quả đạt được không chỉ thể hiện sự quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thời gian tới, lực lượng sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mỗi người dân cùng chung tay giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng phường Tây Hồ ngày càng "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn".