Tăng khả năng chủ động ứng phó cứu nạn cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay từ cơ sở, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 19, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, thoát nạn cho lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn các xã Gia Lâm và Thuận An, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên cách dải vòi chữa cháy

Buổi tuyên truyền tập trung phổ biến những quy định của pháp luật về công tác PCCC; phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy thường gặp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa phù hợp với từng loại hình. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở nhận diện nguy cơ mất an toàn cháy, nổ, xây dựng phương án xử lý tình huống và tổ chức thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, học viên được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai các phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng cứu người bị nạn và xử lý các tình huống cháy giả định.

Thông qua các tình huống sát với thực tế, lực lượng PCCC cơ sở được rèn luyện khả năng bình tĩnh đánh giá hiện trường, báo cháy kịp thời, tổ chức chữa cháy ban đầu và hướng dẫn người dân thoát nạn đúng cách trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên sử dụng bình chữa cháy hiệu quả, an toàn

Theo chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 19, trong nhiều vụ cháy, "thời điểm vàng" để khống chế ngọn lửa chỉ diễn ra trong những phút đầu. Nếu lực lượng PCCC cơ sở được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phương tiện, việc xử lý ban đầu sẽ góp phần ngăn chặn đám cháy lan rộng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Thực tế cho thấy, lực lượng PCCC cơ sở chính là "cánh tay nối dài" của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại địa bàn. Đây là lực lượng gần dân, sát cơ sở, có mặt sớm nhất khi xảy ra sự cố, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện nguy cơ cháy, nổ và tổ chức chữa cháy ban đầu. Vì vậy, việc thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả công tác PCCC ngay từ cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên thực hành vượt qua chướng ngại vật chữa cháy, cứu nạn

Thông qua hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 19 tiếp tục lan tỏa tinh thần chủ động phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm nền tảng trong công tác bảo đảm an toàn PCCC. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng PCCC cơ sở ngày càng vững về kiến thức, thành thạo kỹ năng, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống cháy, nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững bình yên địa bàn.