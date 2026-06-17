Trồng cây xanh trên nền đá base ở dải phân cách đường Võ Chí Công, chủ đầu tư nói gì?

ANTD.VN -Nhiều người dân bức xúc phản ánh việc đơn vị trồng cây xanh dọc dải phân cách giữa trên tuyến đường Võ Chí Công đã trồng cây trên lớp đá dăm cấp phối rồi chỉ đổ đất mỏng lên bên trên.

Anh Nguyễn Đức Thành, một người dân sinh sống trên đường Võ Chí Công cho hay, nền base đá dăm đã được lu nén, đơn vị thi công đã đặt 2 hàng vỉa bê tông hai bên, tạo ra một bồn - dải phân cách giữa - rộng khoảng 2,5m, thành bê tông cao khoảng 80cm. Sau đó đổ đất vào giữa bồn - dải phân cách. Lượng đất dày khoảng 70cm rồi họ đặt cây vào trồng.

"Với lượng đất như vậy, nếu trồng hoa giấy hoặc cây cảnh thân mềm sẽ không có gì đáng nói. Tuy nhiên họ trồng cây bóng mát, chưa rõ cây gì nhưng cao từ 3-5m, có tán", ông Thành cho hay.

Bởi vậy, ông Thành cũng như nhiều người dân đặt câu hỏi, việc trồng cây như vậy liệu có đảm bảo cho cây sống và sinh trưởng bình thường khi chỉ có lớp đất 70-80cm, trong khi bên dưới là lớp đá dăm cấp phối đã được lu lèn chặt. Hơn nữa, đây là cây thân gỗ, bộ rễ sẽ phát triển ra sao, bấu víu vào đâu. "Nếu cây xanh có sống sót thì khi mưa có mưa bão cũng rất dễ xảy ra tình trạng gãy, đổ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông", ông Thành lo ngại.

Đơn vị trồng cây xanh trên nền đá dăm cấp phối ở dải phân cách giữa đường Võ Chí Công

Cũng theo ông Thành, việc trồng cây xanh cẩu thả như vậy mà không được giám sát, phát hiện để xử lý. Đặc biệt, khi đã hoàn thiện, lấp đất lên rồi thì bên nào nghiệm thu, nghiệm thu ra sao?

Thông tin với phóng viên về phản ánh trồng cây trên nền lớp đá dăm cấp phối ở dải phân cách giữa đường Võ Chí Công, ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp TP Hà Nội cho biết, việc trồng cây xanh ở dải phân cách đường Võ Chí Công là để hoàn trả khi thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch, đồng thời cải thiện môi trường và tăng năng lực tiêu thoát nước do Ban làm chủ đầu tư. Đây cũng là một trong 10 dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đã yêu cầu nhà thầu phải trồng lại toàn bộ cây xanh trên dải phân cách giữa đường Võ Chí Công

"Ngay sau khi nhận được phản ánh, tôi đã yêu cầu nhà thầu phải trồng lại toàn bộ số cây ở dải phân cách trên đường Võ Chí Công, đồng thời kỷ luật ngay cán bộ giám sát thi công hiện trường đã không làm tròn trách nhiệm của mình", ông Tùng cho hay.

Dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 9/2/2026 với sự kỳ vọng lớn về việc thay đổi diện mạo hạ tầng kỹ thuật khu vực phía tây bắc Thủ đô. Công trình có tổng chiều dài khoảng 7,6km, được thiết kế đồng bộ bao gồm hơn 3,5km kênh hở từ trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng và gần 4km cống ngầm chạy dọc các trục đường huyết mạch như Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công.

Chủ đầu tư được giao cho Ban QLDA Hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp TP Hà Nội. Đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện dự án đã hoàn thành và vận hành có điều kiện.