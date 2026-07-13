Hà Nội sắp xếp mạng lưới trường học: Hình thành các trường quy mô lớn, phát huy hiệu quả nguồn lực

ANTD.VN - Hà Nội xây dựng hai mô hình sắp xếp đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý là trường một cấp học đa cơ sở và trường nhiều cấp học.

Việc thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường học phải bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục, không thay đổi địa điểm trường học, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường.

Hà Nội đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên toàn thành phố theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh theo Kế hoạch số 272/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Theo phương án sắp xếp, đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố giữ nguyên 124 trường trung học phổ thông hiện có, đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để tăng số lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô trong những năm tới.

Hai trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được bàn giao nguyên trạng mô hình tổ chức, bộ máy và nhân lực về UBND phường nơi trường đóng. Trong đó, Trường Mầm non B được bàn giao về UBND phường Cửa Nam; Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị được bàn giao về UBND phường Kim Liên.

Đối với hệ thống trường chuyên biệt, Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu được bổ sung cấp trung học phổ thông và tổ chức lại theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học có lớp chuyên biệt. Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn và Trường Tiểu học Bình Minh tiếp tục hoạt động theo mô hình trường phổ thông chuyên biệt và được tổ chức lại phù hợp với nhu cầu học tập của người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Bốn trường chuyên biệt hiện trực thuộc UBND cấp xã, phường sẽ được bàn giao nguyên trạng về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, gồm: Trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng, Trường dạy trẻ khuyết tật xã Thanh Trì, Trường Giáo dục trẻ khuyết tật xã Sóc Sơn và Trường chuyên biệt Bình Minh.

Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý, thành phố xây dựng hai mô hình chủ yếu là trường một cấp học đa cơ sở và trường nhiều cấp học.

Trong đó, trường một cấp học đa cơ sở được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ hai trường cùng cấp học trở lên nhưng vẫn giữ nguyên các cơ sở hiện có theo mô hình một trường chính và các phân hiệu.

Đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở có quy mô nhỏ, vị trí gần nhau nhưng không thuận lợi để tổ chức theo mô hình đa cơ sở, sẽ nghiên cứu tổ chức thành trường nhiều cấp học gồm một trường chính và các phân hiệu.

Riêng các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tiên tiến, hiện đại tiếp tục triển khai theo kế hoạch và do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

Kế hoạch cũng quy định các tiêu chí quy mô sau sắp xếp. Trường mầm non có tối thiểu 30 lớp; trường tiểu học tối thiểu 40 lớp; trường trung học cơ sở tối thiểu 45 lớp; trường nhiều cấp học tiểu học - trung học cơ sở tối thiểu 50 lớp, đồng thời bảo đảm quy mô học sinh theo quy định đối với từng cấp học.

Việc tổ chức lại các đơn vị quy mô nhỏ theo mô hình đa cơ sở và trường nhiều cấp học nhằm hình thành các trường có quy mô phù hợp, tập trung nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, từng bước định hình bản sắc giáo dục Thủ đô và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc xây dựng đề án cụ thể tại từng địa phương sẽ căn cứ vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục năm học 2025-2026, kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027 và phải lượng hóa đầy đủ các nhóm tiêu chí về quy hoạch phát triển lâu dài, khả năng tiếp cận giáo dục, chất lượng phục vụ, hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực.

UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo toàn thể giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh quán triệt chủ trương của Trung ương, Thành phố và hiểu đầy đủ mục đích, lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị và chất lượng dạy và học.

Sở GD-ĐT, UBND các xã, phường quyết định thành lập các đơn vị trên cơ sở đề án sắp xếp đã được thông qua, quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2026.