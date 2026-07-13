Loạt mức đóng, hưởng bảo hiểm được điều chỉnh tăng theo lương cơ sở

ANTD.VN - Việc điều chỉnh lương cơ sở giúp người lao động hưởng lợi vì nhiều mức hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng lên.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa có hướng dẫn về các điều chỉnh mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tháng 7 do điều chỉnh mức lương cơ sở.

Theo Bảo hiểm xã hội TP. HCM, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này làm tăng một số mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc thấp nhất tăng lên 2.530.000 đồng/tháng. Mức cao nhất cũng tăng lên 50.600.000 đồng/tháng.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng cao nhất cũng tăng lên 50.600.000 đồng/tháng.

Cùng với mức đóng tăng, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội dành cho người lao động được điều chỉnh tăng cao.

Thứ nhất, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản tăng lên 759.000 đồng/ngày.

Thứ hai, trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con do nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng lên 5.060.000 đồng/con.

Thứ ba, trợ cấp mai táng tăng lên 25.300.000 đồng.

Thứ tư, trợ cấp tuất hằng tháng dành cho mỗi thân nhân tăng lên 1.265.000 đồng/tháng, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng tăng lên 1.771.000 đồng/tháng.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM từ ngày 1/7, khi người lao động đi khám chữa bệnh mà chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng/lần được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% trong phạm vi được hưởng.

Mức thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tối đa được quỹ bảo hiểm y tế chi trả tăng lên đến 113.850.000 đồng.

Ngoài ra, một số mức thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh tăng tương ứng theo mức lương cơ sở mới.