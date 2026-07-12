Tâng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, từ đầu năm đến nay, Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho các ngân hàng, trường Đại học góp phần tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Đại tá Phạm Hải Thắng, Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, tuyên truyền về an ninh an toàn lĩnh vực ngân hàng, phòng chống tội phạm lừa đảo.

Điển hình như thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa CATP Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 1, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra, Học viện An ninh nhân dân và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 tổ chức Hội nghị phổ biến công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng cho gần 400 đại biểu gồm các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1; Giám đốc các chi nhánh ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân và 4 chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm tổ chức tập huấn phòng chống cướp ngân hàng

Hay mới đây nhất, ngày 4-7-2026, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân và 4 chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác phòng, chống trôm, cướp tài sản và đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng. Đối tượng tham dự lớp tập huấn là 120 nhân viên ngân hàng, bao gồm cả lực lượng bảo vệ của 4 chi nhánh Agribank Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm.

Tại các hội nghị tập huấn, báo cáo viên đã thông tin chung về tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng; các hành vi phổ biến đã bị phát hiện, xử lý; đồng thời lưu ý nguy cơ từ việc một số tổ chức tín dụng vì lý do bảo mật nội bộ hoặc xử lý nội bộ mà chưa kịp thời cung cấp thông tin, có thể dẫn đến bỏ lọt hành vi vi phạm, tạo điều kiện cho tội phạm tiếp tục phát sinh; phân tích cụ thể tình huống các vụ cướp ngân hàng nghiêm trọng để chủ động có biện pháp phòng ngừa; nhận diện đối tượng có nguy cơ cướp tài sản tại ngân hàng, các kỹ năng khi đối diện với đối tượng, công tác phối hợp giữa nhân viên ngân hàng với bảo vệ, lực lượng công an cơ sở, cách xử lý tình huống, ứng phó của cán bộ, nhân viên, bảo vệ ngân hàng, khi trụ sở ngân hàng bị cướp tấn công...

CBCS Phòng An ninh kinh tế trao đổi với sinh viên trường Đại học Y Hà Nội về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Ngoài các báo cáo viên chuyên nghiệp trình bày, trên cương vị cơ quan tham mưu, hướng dẫn, tại các buổi tập huấn, đại diện Phòng An ninh kinh tế cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục đào đức nghề nghiệp để phòng ngừa các sai phạm trong các hoạt động ngân hàng như huy động vốn, cấp tín dụng, mua bán ngoại tệ tiền mặt, phát hành máy POS, thanh toán quốc tế...

Theo Thượng tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh tiền tệ, không chỉ dừng lại với việc tập huấn cho cán bộ, nhân viên, đội ngũ bảo vệ ngân hàng, đơn vị còn đề nghị đại diện ngân hàng kết hợp với đội ngũ báo cáo viên đến các trường Đại học như Đại học Y Hà Nội, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Đại học Phenikaa đưa ra những cảnh báo tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng ngân hàng chiếm đoạt tài sản.

Qua tập huấn góp phần để cán bộ, nhân viên ngân hàng thêm kinh nghiệm, đảm bảo an ninh an toàn hoạt động ngân hàng

Trong Công văn gửi CATP Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 1 nhìn nhận, các nội dung được trao đổi tại đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện rủi ro và tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, đồng thời thúc đẩy hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức tín dụng với các cơ quan chức năng trên địa bàn; khẳng định việc đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các phòng nghiệp vụ liên quan của CATP Hà Nội và Học viện An ninh nhân dân.

Theo chỉ huy Phòng An ninh kinh tế, chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.