Nâng cao kỹ năng để chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại chung cư cao tầng

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các chung cư cao tầng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp Ban Quản lý chung cư số 60 Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho cư dân và đặc biệt là trẻ em.

Cảnh sát PCCC và CNCH trao đổi các tình huống để tạo kỹ năng các em khi sinh hoạt 1 mình ở nhà

Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo cư dân, Ban Quản lý tòa nhà cùng lực lượng bảo vệ tham gia. Đặc biệt, trong đợt tuyên truyền dịp nghỉ hè này, tổ công tác đã hướng đến độ tuổi là trẻ em khi ở nhà 1 mình. Nội dung tập trung phổ biến những nguy hiểm về cháy, nổ, loại dụng cụ trong tầm tay trẻ em thường gặp trong gia đình như bật lửa, nến, diêm, đồ điện, bếp gas. Cán bộ cảnh sát PCCC và CNCH trò chuyện, trao đổi để các em nhận biết, có kỹ năng khi thấy cháy cần báo cho người lớn hoặc chạy thoát ra hướng an toàn...

Cũng tại đây, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 11 đã hướng dẫn người dân cùng và phụ huynh các cháu nhỏ cách phát hiện sớm nguy cơ cháy, xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra, sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng báo cháy, tổ chức chữa cháy ban đầu và các biện pháp thoát nạn an toàn trong môi trường có nhiều khói, khí độc.

Hướng dẫn các em phản ứng khi phát hiện có khói, lửa phải biết báo tin cho người lớn

Bên cạnh phần lý thuyết, cư dân còn được thực hành các kỹ năng xử lý tình huống, cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và những lưu ý quan trọng khi di chuyển thoát nạn trong điều kiện cháy tại nhà chung cư cao tầng. Những tình huống sát thực tế được lực lượng chức năng hướng dẫn cụ thể, giúp người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng khi cần thiết.

Theo đại diện Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 11, công tác tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng cho cư dân tại các chung cư là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng "lá chắn" phòng ngừa ngay từ cơ sở. Khi mỗi người dân nắm vững kiến thức, nâng cao ý thức và biết cách xử lý tình huống ban đầu sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Hướng dẫn các trẻ nhỏ không được nghịch lửa trần như diêm, nến, bật lửa sẽ gây hỏa hoạn gây nguy hiểm

Thông qua hoạt động này, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục lan tỏa thông điệp "phòng cháy hơn chữa cháy", đề cao tinh thần chủ động của mỗi hộ gia đình trong việc tự kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ ngay tại nơi sinh sống. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, Ban Quản lý tòa nhà và cư dân trong xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Việc duy trì thường xuyên các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tại các khu chung cư không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong công tác PCCC và CNCH mà còn trang bị cho người dân những kỹ năng cần thiết để bình tĩnh xử lý sự cố, thoát nạn an toàn, qua đó giảm thiểu số vụ cháy và những thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn PCCC tại các khu dân cư, chung cư cao tầng trên địa bàn Thủ đô.