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Sống ở Hà Nội

Không có thiệt hại về người trong vụ cháy ở xã Tây Phương

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Linh Nhi

ANTD.VN - Sáng 13-7, tại một nhà xưởng kết hợp nơi ở tại xã Tây Phương, Hà Nội bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại hộ gia đình ở thôn Phú Hòa (xã Tây Phương, Hà Nội). Đây là địa điểm được gia đình làm nơi ở và kết hợp sản xuất kinh doanh. Do bên trong chứa nhiều đồ đạc, hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cơ sở nhanh chóng có mặt chữa cháy; Trung tâm thông tin chỉ huy CATP đã điều hàng chục CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp cùng các trang thiết bị tới hiện trường tổ chức dập lửa.

Đến hơn 7h cùng ngày, đám cháy được khống chế; không có thương vong về người.

Diện tích hộ gia đình khoảng 500m2, trong đó khu vực sản xuất hơn 200m2. Tại hiện trường, phần mái tôn bị lửa làm biến dạng, đổ sập.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

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Từ khóa:

#Cháy

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