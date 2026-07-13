Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí thế nào?

ANTD.VN - Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, quy định trẻ được khám ít nhất một lần mỗi năm.

Bộ Y tế đã hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi. Theo đó, các em được khám toàn diện, gồm đo các dấu hiệu sinh tồn, đánh giá dinh dưỡng, theo dõi phát triển thể chất, tinh thần, vận động và kiểm tra tình trạng tiêm chủng.

Bác sĩ cũng khám tổng quát các cơ quan như da, mắt, tai mũi họng, răng miệng, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp, thần kinh, cơ quan sinh dục, đồng thời sàng lọc nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ.

Bộ Y tế yêu cầu lập hồ sơ khám theo mẫu thống nhất và cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử. Dữ liệu này kết nối, liên thông với hệ thống quản lý khám chữa bệnh, cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, hệ thống giám định bảo hiểm y tế và tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Khi tổ chức một buổi khám, địa phương phải xây dựng kế hoạch, thông báo rộng rãi đến phụ huynh và lập danh sách trẻ theo từng thôn, tổ dân phố để bố trí lịch phù hợp. Mỗi dây chuyền khám cần tối thiểu một bác sĩ, một y sĩ, điều dưỡng hoặc hộ sinh phụ trách đo các chỉ số cơ bản, cùng một nhân viên y tế hỗ trợ. Toàn bộ nhân sự đều phải qua tập huấn về quy trình.

Mỗi điểm khám phải trang bị đầy đủ bàn khám, giường khám, cân, thước đo chiều cao, nhiệt kế, ống nghe, bộ khám ngũ quan, búa phản xạ, đồ chơi phục vụ đánh giá phát triển của trẻ và thiết bị công nghệ quản lý Sổ sức khỏe điện tử.

Các địa phương ưu tiên tổ chức khám tại trạm y tế xã, phường nếu đủ điều kiện nhân lực và trang thiết bị. Ngoài ra, hoạt động này có thể diễn ra tại điểm khám lưu động hoặc cơ sở khám chữa bệnh công lập, ngoài công lập đủ điều kiện chuyên môn, giúp phụ huynh thuận tiện đưa con đến khám.

Trong buổi khám, bác sĩ khai thác tiền sử sức khỏe của trẻ từ khi sinh và tiền sử bệnh của mẹ trong thai kỳ, đánh giá toàn diện sức khỏe, tư vấn chăm sóc và hướng dẫn theo dõi. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh, bác sĩ tư vấn chuyển trẻ đến cơ sở phù hợp để chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bộ Y tế cho biết khám định kỳ không chỉ theo dõi quá trình phát triển của trẻ những năm đầu đời mà còn giúp phát hiện sớm rối loạn phát triển, suy dinh dưỡng, bệnh bẩm sinh và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Việc số hóa dữ liệu còn tạo nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử liên tục cho mỗi trẻ, phục vụ quản lý, chăm sóc và kết nối dữ liệu y tế trên toàn quốc.