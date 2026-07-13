Trường Quản trị và Kinh doanh được trao chứng nhận đạt chuẩn xếp hạng quốc tế QS Stars 5 sao

ANTD.VN - Tại lễ kỷ niệm 31 năm thành lập 13/7/1995 - 13/7/2026, Trường Quản trị và Kinh Doanh đã chính thức đón nhận chứng nhận xếp hạng quốc tế QS Stars 5 sao, trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn này.

Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội được chính thức trao chứng nhận đạt chuẩn xếp hạng quốc tế QS Stars 5 sao ngày 13/7.

Ngày 13/7, tại lễ kỷ niệm 31 năm thành lập (13/7/1995 - 13/7/2026), Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB)- ĐH Quốc gia Hà Nội đã được đại diện QS Quacquarelli Symonds (Vương quốc Anh) chính thức trao chứng nhận đạt chuẩn xếp hạng quốc tế QS Stars 5 sao, đánh dấu mốc quan trọng, khẳng định là cơ sở giáo dục đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn này với những thành tựu nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, quốc tế hóa, đổi mới sáng tạo, quản trị đại học và phát triển bền vững.

HSB là mô hình đại học công lập tự chủ đầu tiên của Việt Nam, được trao quyền tự chủ toàn diện từ học thuật, nhân sự đến tài chính, hoạt động theo mô hình độc đáo dựa trên 4 trụ cột: Công lập, Tự chủ, Không vì lợi nhuận, Hợp tác công tư.

HSB cũng là trường đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam có 100% chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao bằng tiếng Anh từ bậc cử nhân đến tiến sĩ, được tổ chức quốc tế ACQUIN (Đức) kiểm định và cấp chứng nhận chất lượng. 100% sinh viên các chương trình cử nhân tại HSB có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Hiện nay, HSB có mạng lưới hơn 20.000 cựu học viên, sinh viên. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu tập trung vào hai định hướng là quản trị an ninh phi truyền thống và quản trị kinh doanh tích hợp, dựa trên ba trụ cột học thuật gồm: Quản trị, công nghệ, an ninh.

Đáng chú ý, nhà trường đã thu hút thành công dự án Trung tâm Nghiên cứu An ninh mạng do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ; đồng thời triển khai nhiều chương trình đào tạo, chuyển giao tri thức và tư vấn chiến lược cho các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức lớn như EVN, Viettel, Samsung, Agribank, PVN, Goertek cùng nhiều địa phương trên cả nước.

GS.TS. Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng trường Quản trị và Kinh Doanh khẳng định đơn vị hướng tới xây dựng một trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo có khả năng đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước.

GS.TS. Hoàng Đình Phi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, 31 năm là một chặng đường đủ dài để HSB khẳng định bản sắc của một trường đại học tiên phong, nhưng cũng mới chỉ là điểm khởi đầu cho những khát vọng lớn hơn.

"Điều chúng tôi hướng tới không đơn thuần là xây dựng một trường đại học có uy tín, mà là xây dựng một trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo có khả năng đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước, tiếp tục đảm nhận những sứ mệnh lớn hơn, tham gia giải quyết những bài toán chiến lược của quốc gia thông qua tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”- GS.TS. Hoàng Đình Phi nhấn mạnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá, việc đạt chứng nhận QS Stars 5 sao là minh chứng cho chất lượng toàn diện của HSB trên nhiều phương diện, từ đào tạo, nghiên cứu khoa học đến cơ sở vật chất và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị HSB mở rộng đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực mới như an ninh trí tuệ nhân tạo, quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số...

Theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, trong bối cảnh đổi mới mô hình quản trị quốc gia, chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo, HSB cần tiếp tục tiên phong nghiên cứu, cập nhật chương trình đào tạo, hình thành các chương trình đào tạo lãnh đạo có tầm vóc quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông cũng gợi mở nhà trường mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực mới như an ninh trí tuệ nhân tạo, quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số, quản trị và an ninh kinh tế, qua đó góp phần giải quyết những bài toán phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Khẳng định Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng HSB, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy cho biết sẽ tập trung nguồn lực để hỗ trợ nhà trường triển khai các định hướng chiến lược, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế, đóng góp vào mục tiêu phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu ngang tầm khu vực và thế giới.