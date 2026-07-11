Tuyên truyền phòng ngừa từ sớm, giữ bình yên địa bàn

ANTD.VN - Công an phường Tây Hồ, Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền tác hại, nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với sự tham gia của gần 300 đại biểu là đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Báo cáo viên phân tích về phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật mà còn cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba nhất" trong lực lượng Công an nhân dân bằng những việc làm thiết thực, hướng về cơ sở.

Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của mạng xã hội và thương mại điện tử, các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo diễn biến ngày càng tinh vi. Vì vậy, việc chủ động tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nhận diện vi phạm cho người dân được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ đồng chí Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh vai trò của mỗi cơ quan, đơn vị và người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời tích cực vận động người thân, cộng đồng giao nộp, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Điểm nhấn của hội nghị là phần truyền đạt của Trung tá Vương Sỹ Thành, báo cáo viên Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an thành phố Hà Nội. Với nhiều tình huống thực tế, hình ảnh trực quan cùng những phân tích về phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, báo cáo viên đã giúp các đại biểu nhận diện rõ những nguy cơ tiềm ẩn cũng như hậu quả pháp lý, xã hội của các hành vi vi phạm. Hình thức trao đổi trực tiếp, gần gũi đã tạo sự tương tác, giúp nội dung tuyên truyền đi vào thực chất, dễ tiếp thu và dễ vận dụng trong thực tiễn.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền được minh chứng bằng những con số cụ thể. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, phong trào vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn phường Tây Hồ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tổ chức, cá nhân đã chủ động cung cấp thông tin, tự giác giao nộp các loại vũ khí còn cất giữ; đặc biệt, kết quả thu hồi đã đạt 200% chỉ tiêu được giao, góp phần kéo giảm nguy cơ phát sinh tội phạm và tai nạn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

Thời gian tới, Công an phường Tây Hồ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, cơ quan, trường học và doanh nghiệp duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, kết hợp đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua "Ba nhất" trong lực lượng Công an nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, vì cuộc sống bình yên, an toàn của nhân dân trên địa bàn.