Từ 1-2027, Hà Nội sẽ triển khai Khung năng lực trí tuệ cảm xúc của học sinh

ANTD.VN - Dự kiến trong tháng 9-2026, Hà Nội sẽ lựa chọn cơ sở giáo dục để triển khai thí điểm Khung năng lực trí tuệ cảm xúc của học sinh, sau đó triển khai trên diện rộng từ tháng 1-2027.

Sắp ban hành Khung năng lực trí tuệ cảm xúc của học sinh Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn về việc ban hành Khung năng lực trí tuệ cảm xúc của học sinh Hà Nội và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá sự phát triển của trẻ em dưới 03 tuổi trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia về giáo dục học, tâm lý học đường, đo lường - đánh giá và các đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn thiện Khung năng lực, bộ công cụ, tài liệu hướng dẫn và chương trình bồi dưỡng.

Trên cơ sở đó, tổ chức thẩm định chuyên môn, khảo sát thử, đánh giá độ tin cậy, độ giá trị và chuẩn hóa bộ công cụ trước khi đề xuất áp dụng mở rộng.

Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung phát triển năng lực trí tuệ cảm xúc vào môn học, hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, công tác chủ nhiệm, hoạt động Đoàn, Đội, tư vấn học đường, công tác xã hội trong trường học và xây dựng văn hóa học đường; không tổ chức thành môn học riêng.

Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và người làm công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trong trường học; xây dựng đội ngũ nòng cốt hỗ trợ triển khai tại cơ sở.

UBND TP Hà Nội yêu cầu lựa chọn cơ sở giáo dục thí điểm và bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt xong trong tháng 7/2026; tổ chức thí điểm và giám sát triển khai, điều chỉnh Khung năng lực, công cụ và tài liệu, phát triển chương trình bồi dưỡng và học liệu, mở rộng phạm vi thí điểm theo điều kiện bảo đảm hoàn thành trong tháng 9, 10-2026;

Tiếp đó, hoàn thiện và chuẩn hóa bộ công cụ, xây dựng chuẩn tham chiếu trên dữ liệu đại diện, đánh giá tác động, nguồn lực và khả năng áp dụng, hoàn thiện quy trình bảo đảm chất lượng, bảo vệ dữ liệu, hoàn thành trong tháng 11, 12-2026.

Lộ trình triển khai đại trà trên diện rộng sẽ từ tháng 1-2027.

UBND TP yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp với Trạm Y tế theo dõi công tác chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ theo quy định, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về nhận biết các dấu hiệu chậm phát triển và phối hợp đánh giá trẻ theo Bộ tiêu chí.