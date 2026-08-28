Tuổi trẻ và những ‘cái bẫy’ pháp luật không được phép thử

ANTD.VN - Sáng 28-8, tại FPT PolySchool Long Biên - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội, 113 sinh viên khóa K22 đã cùng tham gia một buổi học đặc biệt: học cách nhận diện những nguy cơ có thể gặp phải trên đường phố và trong chính môi trường sống hằng ngày, từ vi phạm trật tự, an toàn giao thông đến những cám dỗ, rủ rê dễ đẩy người trẻ vào con đường vi phạm pháp luật.

Chương trình do Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) phối hợp với FPT PolySchool Long Biên tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phòng tránh tệ nạn xã hội trong lứa tuổi vị thành niên.

Không phải những điều luật khô cứng, nội dung tuyên truyền được cán bộ Công an phường Phúc Lợi lựa chọn theo hướng gần với đời sống của sinh viên. Đó có thể là một tình huống tham gia giao thông thiếu quan sát, một hành vi tưởng như “không đáng kể” nhưng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, hay lời rủ rê tưởng chừng vô hại từ bạn bè.

Cán bộ Công an phường Phúc Lợi chia sẻ những bài học hữu ích với các bạn trẻ

Thông qua việc phân tích các tình huống thực tế, sinh viên được nhắc nhở về trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông, từ việc chấp hành quy định, sử dụng phương tiện đúng quy định đến xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên đường.

Ở lứa tuổi đang từng bước hình thành sự độc lập, việc trang bị kiến thức pháp luật không chỉ nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm mà quan trọng hơn là giúp mỗi bạn trẻ hiểu được ranh giới giữa một hành động bộc phát và hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt.

Cùng với vấn đề giao thông, phòng tránh tệ nạn xã hội cũng là nội dung được dành nhiều thời gian trao đổi. Đây là giai đoạn người trẻ dễ chịu tác động từ môi trường xung quanh, đặc biệt khi mạng xã hội và các mối quan hệ ngày càng mở rộng.

Các học viên tham dự chương trình

Cán bộ Công an phường phân tích những phương thức lôi kéo, dụ dỗ thường gặp, đồng thời hướng dẫn sinh viên cách nhận diện dấu hiệu bất thường, chủ động từ chối và tìm kiếm sự hỗ trợ khi đứng trước nguy cơ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Một trong những thông điệp được nhấn mạnh tại buổi tuyên truyền là: phòng ngừa luôn bắt đầu từ ý thức của mỗi cá nhân.

Trong thực tế, nhiều vụ việc đáng tiếc bắt đầu từ những hành vi rất nhỏ, từ tâm lý “thử một lần”, “bạn bè rủ thì đi” hay suy nghĩ chủ quan rằng bản thân có thể kiểm soát được tình huống.

Các học viên hào hứng với buổi tuyên truyền, tham gia trả lời câu hỏi và được nhận thưởng

Bởi vậy, thay vì chỉ cảnh báo về những hậu quả, lực lượng Công an phường hướng sinh viên đến cách chủ động phòng tránh: hiểu luật, biết giới hạn, không đánh đổi sự an toàn của bản thân cho một cuộc vui nhất thời và không im lặng trước những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Với 113 sinh viên khóa K22 tham gia, buổi tuyên truyền cũng là dịp để nhà trường và lực lượng Công an cơ sở tăng cường kết nối trong công tác giáo dục, quản lý và bảo vệ thanh thiếu niên.

Từ những kiến thức được trang bị, mỗi sinh viên có thể trở thành một “mắt xích” tích cực trong việc xây dựng môi trường học tập an toàn: chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, biết nói không với tệ nạn xã hội, đồng thời chủ động nhắc nhở, hỗ trợ bạn bè khi nhận thấy nguy cơ.

Pháp luật chỉ thực sự phát huy giá trị khi trở thành ý thức và hành động trong đời sống hằng ngày. Với những người trẻ đang đứng trước nhiều lựa chọn, hiểu luật để không vi phạm cũng chính là cách tự bảo vệ tương lai của mình.