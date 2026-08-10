“Chiến sĩ an ninh nhí” học cách tự bảo vệ mình

ANTD.VN - Đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) phối hợp với Chi đoàn Tổ dân phố số 09 tổ chức chương trình “Chúng em là chiến sĩ an ninh nhí”, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026).

Với cách tuyên truyền gần gũi, sinh động, chương trình đã mang đến cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích, đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện và chủ động phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống và trên không gian mạng.

Thiếu tá Trần Thanh Bình, Công an phường Phúc Lợi chia sẻ với các em nhỏ

Tại chương trình, Thiếu tá Trần Thanh Bình, cán bộ Công an phường Phúc Lợi trực tiếp tuyên truyền chuyên đề “Phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em và an toàn trên không gian mạng”.

Không khí sôi nổi khi các “chiến sĩ an ninh nhí” trực tiếp tham gia trả lời câu hỏi, xử lý tình huống

Thay vì truyền đạt kiến thức theo cách khô cứng, các nội dung được cụ thể hóa thành “3 lá chắn an toàn”, kết hợp với hình thức hỏi - đáp, giao lưu, đóng vai và xử lý các tình huống thực tế. Qua đó, các em được hướng dẫn cách nhận biết những nguy cơ có thể gặp phải, cách ứng xử khi rơi vào tình huống nguy hiểm cũng như những nguyên tắc cơ bản để tự bảo vệ mình.

Buổi học bổ ích mang lại nhiều tiếng cười

Không khí chương trình trở nên sôi nổi khi các “chiến sĩ an ninh nhí” trực tiếp tham gia trả lời câu hỏi, xử lý tình huống và chia sẻ những điều mình biết. Những kiến thức tưởng chừng phức tạp về phòng, chống xâm hại trẻ em hay an toàn trên môi trường mạng được chuyển tải bằng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi, giúp các em dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ và quan trọng hơn là có thể vận dụng trong thực tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp cận sớm với điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng có ý nghĩa thiết thực. Các em được nhắc nhở về việc bảo vệ thông tin cá nhân, cảnh giác trước người lạ trên mạng, không tùy tiện chia sẻ hình ảnh, địa chỉ, số điện thoại và biết tìm kiếm sự trợ giúp của người lớn khi gặp những nội dung hoặc tình huống bất thường.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, Chi đoàn Tổ dân phố số 09 đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi và trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Sự kết hợp giữa “học mà chơi, chơi mà học” tạo không khí vui tươi, gần gũi, giúp các em củng cố những kiến thức, kỹ năng vừa được hướng dẫn.

Thông qua chương trình, hình ảnh người cán bộ Công an không chỉ hiện diện trong những nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn trở nên gần gũi hơn với trẻ em ngay từ khu dân cư. Những buổi tuyên truyền, giao lưu như vậy góp phần tạo dựng sự tin tưởng, giúp các em mạnh dạn tìm đến lực lượng Công an khi cần hỗ trợ, bảo vệ.

“Chúng em là chiến sĩ an ninh nhí” cũng là hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi trong phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Từ những “lá chắn an toàn” được trang bị hôm nay, mỗi em nhỏ sẽ có thêm hành trang để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trong cuộc sống, đồng thời trở thành một “hạt nhân” nhỏ góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa và tinh thần cảnh giác trong gia đình, cộng đồng.

Qua đó, chương trình góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến gần hơn với từng gia đình, từng khu dân cư và ngay từ thế hệ thiếu nhi.