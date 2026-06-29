Từ 1/7: HĐND Thành phố Hà Nội được quyết định việc sử dụng đất ở bãi sông, bãi nổi để xây dựng công trình

ANTD.VN -Theo Luật Thủ đô sửa đổi, từ 1/7, HĐND Thành phố Hà Nội có quyền quyết định sử dụng đất ở bãi sông, bãi nổi... để xây dựng công trình nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 24 Luật Thủ đô sửa đổi quy định, Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền: Quy định việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không gây thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ;

Quy định việc góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để chỉnh trang, tái thiết đô thị và nông thôn theo quy hoạch của Thủ đô; Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;

Quy định việc sử dụng đất bãi sông, bãi nổi để xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch khác có liên quan; xây dựng các công trình dành cho không gian công cộng, công trình phục vụ mục đích công cộng ở khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để bảo đảm yêu cầu không làm cản trở dòng chảy;

Quy định việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm bảo đảm nguyên tắc việc xây dựng trên đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê phải phù hợp với quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch khác có liên quan;

Như vậy, mặc dù theo quy định chung, đất nông nghiệp không được sử dụng để xây dựng công trình ngoài mục đích sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, Luật Thủ đô đã mở ra cơ chế riêng cho Hà Nội trong khai thác nguồn lực đất đai tại những khu vực đặc thù này.

Theo đó, HĐND Thành phố Hà Nội có thẩm quyền quyết định việc sử dụng đất ở bãi sông, bãi nổi, đất nông nghiệp để xây dựng một số công trình với tỷ lệ phù hợp nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Luật Thủ đô cũng cho phép Hà Nội được áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính có thể cao gấp đôi mức Chính phủ quy định đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm…

Trong lĩnh vực đất đai, theo quy định chung hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp tùy diện tích có thể bị xử phạt từ 10-30 triệu đồng, như khi áp dụng cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô, mức phạt có thể tăng lên từ 20-60 triệu đồng.

Trong lĩnh vực xây dựng, hành vi thi công công trình gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận hoặc có nguy cơ gây sụp đổ đối với nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội có thể bị phạt từ 60-80 triệu đồng.

Đặc biệt, Luật Thủ đô cũng cho phép áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, không có giấy phép hoặc xây dựng sai giấy phép; công trình xây dựng trên đất lấn, chiếm; công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động; Cơ sở karaoke, vũ trường không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm nghiêm trọng về môi trường nhưng không chấp hành yêu cầu khắc phục.