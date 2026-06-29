Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, Bắc bộ mưa kéo dài trong tuần

ANTD.VN - Dự báo vào giữa tuần này, áp thấp nhiệt đới hình thành ngoài khơi Philippines sẽ đi vào Biển Đông. Trong khi đó, khu vực Bắc bộ mưa giông sẽ kéo dài trong suốt tuần này.

Cơ quan khí tượng thông tin, hiện nay trên vùng biển phía Đông Philippines có một vùng áp thấp, có vị trí vào khoảng 10 độ Vĩ Bắc-132 độ Kinh Đông và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới này có khả năng đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 1/7 với xác suất khoảng 705.

Trong khi đó, khu vực Bắc bộ trong tuần đầu tháng 7 sẽ xuất hiện mưa giông trong nhiều ngày.

Khu vực Bắc bộ mưa giông kéo dài gần như cả tuần này

Cụ thể, từ đêm 28/6-30/6 khu vực Bắc bộ xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng, vùng mưa tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ. Tổng lượng mưa từ 70-150mm, dự báo có những điểm mưa cục bộ to trên 300mm;

Giai đoạn từ 1-5/7/2026 khu vực Bắc bộ có mưa giông trong khoảng đêm và sáng, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/đợt; cục bộ có nơi trên 250mm. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ trong những ngày tới cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi.

Trong khi đó đó, giai đoạn từ 29-30/6 ở khu vực từ Nghệ An-TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao 36-38 độ C; từ ngày 1-5/7 nắng nóng suy giảm.

Giai đoạn từ 28/6-5/7 khu vực cao nguyên Trung bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.