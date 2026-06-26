Bé trai 5 tuổi đạp xe đi lạc 8km trong đêm và cuộc gọi 'cứu tinh' từ xóm lạ

ANTD.VN - Trong hành trình đạp xe hơn 8km đi lạc trong đêm của cậu bé 5 tuổi là sự hoảng sợ, bủa đi tìm kiếm trong vô vọng của cả một gia đình. Thật may mắn, là cuộc gọi báo tin kịp thời của người dân "xóm lạ" cùng sự có mặt của lực lượng Công an xã, đã giúp chuyến "phiêu lưu" bất đắc dĩ khép lại bằng một cuộc đoàn tụ xúc động tại cơ quan Công an.

Bé trai 5 tuổi đạp xe đi lạc 8km trong đêm tối và cái kết ấm áp nhờ cuộc gọi báo tin khẩn của người dân cùng sự có mặt chớp nhoáng của Công an xã Ứng Hòa

Chiều muộn ngày 25/6/2026, căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Văn Long (sinh năm 1992, trú tại thôn Đông Dương, Vân Đình, Hà Nội) như rơi vào cơn "địa chấn". Cậu bé Nguyễn Văn Minh Lộc (5 tuổi), bỗng nhiên biến mất cùng chiếc xe đạp.

"Lúc phát hiện con vắng nhà, cả gia đình tôi hoang mang tột độ. Đứa trẻ mới 5 tuổi đầu, trời mỗi lúc một tối, không biết cháu có thể đi đâu", anh Long nhớ lại. Tiếng loa truyền thanh xóm vang lên, anh em, họ hàng bủa đi khắp các ngả đường tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín.

Không ai có thể ngờ, bằng một "nghị lực" khó tin nào đó, cậu nhóc 5 tuổi đã cặm cụi đạp xe rời Vân Đình, mải miết đi một quãng đường dài hơn 8km trong đêm để đến thôn Mỹ Cầu (xã Ứng Hòa, Hà Nội).

Khi chiếc xe đạp dừng lại, cậu bé thấm mệt, đứng bơ vơ giữa không gian xa lạ. Đúng lúc ấy, gia đình bác Duy Quyên (thôn Mỹ Cầu) phát hiện sự bất thường. Thấy đứa trẻ mặt mũi lấm lem, bần thần vì lạc đường, bác Quyên liền đưa cháu vào nhà dỗ dành, cho ăn uống để trấn an, đồng thời lập tức liên hệ báo tin cho Công an xã Ứng Hòa.

Nhận cuộc gọi từ nhân dân, tổ Cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ tuần tra lập tức có mặt. Hình ảnh cậu bé lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt chớp chớp sợ hãi khiến các chiến sĩ chạnh lòng. Một cán bộ nhẹ nhàng ngồi cạnh lấy bánh ngọt, kiên nhẫn hỏi han. Song song đó, các biện pháp rà soát thông tin trẻ đi lạc trên toàn hệ thống được kích hoạt khẩn trương.

Chỉ một lát sau, điện thoại của anh Long reo lên. Đầu dây bên kia là giọng điềm tĩnh của cán bộ Công an xã xác nhận cháu Lộc đang an toàn. Tảng đá đè nặng trong lòng người cha suốt nhiều tiếng đồng hồ được dỡ bỏ.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự khẩn trương, Công an xã Ứng Hòa đã nhanh chóng đưa cháu Minh Lộc trở về với người thân trong tình trạng an toàn.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hết lòng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã, anh Nguyễn Văn Long, bố của cháu Minh Lộc đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Ứng Hòa gửi thư cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ.

Trong thư, anh Long viết: "Gia đình chúng tôi xin gửi tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ứng Hòa lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất... Trong lúc gia đình vô cùng lo lắng, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, phối hợp xác minh, giúp cháu được trở về nhà an toàn. Hành động của các đồng chí đã để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh công an nhân dân gần dân, vì dân phục vụ..."

Người cha cũng không quên dành những dòng trân trọng để cảm ơn gia đình bác Duy Quyên đã cưu mang cháu bé.

Chuyến "phiêu lưu" thót tim khép lại bằng một cái kết ấm áp. Với tổ công tác đêm ấy, phần thưởng lớn nhất chính là nụ cười đoàn tụ và những nét chữ viết tay chứa trọn niềm tin của dân.