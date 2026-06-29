Hà Nội tăng mạnh mức phạt tiền với hành vi không chấp hành kiểm tra tạm trú, tạm vắng từ 1/7

ANTD.VN -Theo Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú trên địa bàn Thủ đô sẽ tăng mạnh.

Cụ thể, phạt tiền từ 3-6 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật; Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú; Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú; Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú bị phạt từ 3-6 triệu đồng.

Đặc biệt, mức phạt từ 6-12 triệu đồng được áp dụng với một trong các hành vi cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, lưu trú, tạm vắng, kiểm tra cư trú theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến quy định này, nhiều người dân cho rằng việc tăng nặng chế tài xử phạt là cần thiết, bởi thời gian qua có không ít đối tượng đã cố tình chống đối, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, tạm trú, tạm vắng…làm tăng nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Ông Lê Hải Tâm – cán bộ hưu trí phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội cho rằng, tăng mức phạt tiền sẽ hạn chế tình trạng cố tình né tránh hoặc cản trở lực lượng chức năng khi thực hiện kiểm tra cư trú, nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, nhất là trong bối cảnh dữ liệu dân cư đã được số hóa và việc quản lý cư trú chủ yếu thực hiện trên hệ thống điện tử.

Bên cạnh đó, việc làm này cũng góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc cư trú không đúng quy định. Tuy vậy, do mức phạt khá cao nên cơ quan có thẩm quyền cần áp dụng đúng quy định, đúng đối tượng, bảo đảm tính minh bạch và tránh lạm dụng.

Ngoài việc tăng mức xử phạt đối với 1 số hành vi vi phạm về cư trú, Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND còn quy định mức phạt tiền từ 15-30 triệu đồng đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi hoặc đang bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Với các vi phạm quy định về thi hành các biện pháp xử lý hành chính, mức phạt từ 1-2 triệu đồng được áp dụng đối với 1 trong các hành vi: Không thực hiện nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, đặc khu; người được đặc xá; người chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật; Vi phạm quy định về việc chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, đặc khu; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.