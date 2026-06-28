Thói quen tưởng tốt nhưng lại gây hại sức khỏe

ANTD.VN - Không ít thói quen được xem là lành mạnh lại có thể phản tác dụng nếu thực hiện sai cách hoặc quá mức. Nghiên cứu cho thấy, tuổi thọ không chỉ được quyết định bởi lối sống mà còn bởi mức độ điều độ trong từng thói quen hàng ngày.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong sớm và giúp kéo dài tuổi thọ

Tập thể dục quá sức

Một số nghiên cứu cho thấy duy trì các buổi tập cường độ cao liên tục mà thiếu những khoảng nghỉ cần thiết có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng sinh lý kéo dài. Khi nồng độ hormone stress như cortisol có xu hướng gia tăng, đồng thời xuất hiện các phản ứng viêm mức độ thấp trong cơ bắp và hệ tim mạch.

Phục hồi không phải là phần phụ của quá trình tập luyện mà là một mắt xích thiết yếu để cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn. Nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể sẽ dần mất đi khả năng tái tạo tối ưu. Hệ miễn dịch có thể suy giảm, chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng và nguy cơ rối loạn chuyển hóa tăng lên theo thời gian. Khi đó, một thói quen vốn được xem là có lợi cho tuổi thọ lại có thể trở thành gánh nặng nếu thiếu sự cân bằng và lắng nghe tín hiệu từ cơ thể.

Chế độ ăn quá khắt khe

Thực hiện một chế độ ăn quá khắt khe, loại trừ quá nhiều nhóm thực phẩm có thể vô tình khiến cơ thể thiếu hụt những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động hàng ngày. Chế độ ăn quá hạn chế không chỉ làm giảm sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột mà còn làm tăng nguy cơ thiếu các dưỡng chất quan trọng như chất béo có lợi, vitamin tan trong chất béo và nhiều loại khoáng chất thiết yếu. Đây đều là những thành phần đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch, quá trình chuyển hóa và sức khỏe tổng thể.

Một chế độ ăn tốt cho tuổi thọ không nằm ở sự kiêng khem cực đoan mà ở tính cân bằng, đa dạng. Ăn uống lành mạnh không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào, mà là biết lựa chọn hợp lý, duy trì sự phong phú trong bữa ăn và đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Ngủ bù cuối tuần

Thói quen thức khuya trong những ngày làm việc, kéo dài thời gian ngủ vào cuối tuần thường được xem là cách để cơ thể lấy lại năng lượng đã mất. Việc thay đổi giờ đi ngủ và thức dậy quá nhiều giữa ngày thường và cuối tuần có thể làm xáo trộn đồng hồ sinh học tự nhiên.

Sự mất đồng bộ này ảnh hưởng đến quá trình tiết hormone, chuyển hóa năng lượng và khả năng phục hồi của cơ thể. Dù ngủ thêm vào cuối tuần có thể giúp giảm cảm giác mệt mỏi tạm thời, nhưng không thể khắc phục hoàn toàn những tác động tích lũy do thiếu ngủ kéo dài. Khi tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ thể dễ rơi vào trạng thái phục hồi không trọn vẹn, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Duy trì thói quen giúp tăng tuổi thọ

Vận động nhẹ nhàng mỗi ngày. Vận động giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng tim phổi và duy trì khối cơ - yếu tố then chốt quyết định khả năng tự chủ khi tuổi tác tăng dần. Nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận rằng chỉ cần tăng thêm 10 phút vận động mỗi ngày cũng đã mang lại lợi ích rõ rệt cho tuổi thọ.

Chế độ ăn uống giàu thực vật. Chế độ ăn giàu thực vật không chỉ cung cấp nhiều chất xơ và vi chất, mà còn góp phần giảm tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể, bảo vệ tế bào trước các tổn thương tích lũy, từ đó làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

Ngủ đủ và đúng nhịp sinh học. Nhiều nghiên cứu cho thấy thời lượng ngủ khoảng 7 giờ mỗi đêm được xem là mức tối ưu, liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn so với việc ngủ quá ít hoặc quá nhiều. Khi tình trạng thiếu ngủ kéo dài, không chỉ trí nhớ và khả năng tập trung bị ảnh hưởng, mà nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, béo phì hay đái tháo đường cũng tăng lên rõ rệt.

Giữ kết nối với những người xung quanh. Con người vốn không sinh ra để sống tách biệt. Khi quan sát những cộng đồng sống thọ trên thế giới, có thể dễ dàng nhận ra một điểm chung: Họ luôn có gia đình, hàng xóm và bạn bè xung quanh để chia sẻ những điều rất đời thường trong cuộc sống.

Giảm căng thẳng kéo dài. Căng thẳng không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng, nhưng lại là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe và tuổi thọ. Căng thẳng tích tụ qua những áp lực nhỏ hàng ngày từ công việc, tài chính hay thói quen sống vội vàng. Nếu không được giải tỏa, những áp lực này âm thầm bào mòn cơ thể theo thời gian.