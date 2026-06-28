Bắc bộ mưa giông rải rác, nắng nhẹ, Trung bộ nắng nóng kéo dài hết tháng 6

ANTD.VN -Ngày hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 28/6, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/6 đến 3 giờ ngày 28/6 có nơi trên 90mm như La Hiên (Thái Nguyên) 181,8mm; Bố Hạ (Bắc Ninh) 106,2mm; Ngam La 2 (Tuyên Quang) 97,2mm,…

Từ khoảng đêm 28/6 đến ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong thời gian ngắn.

Bắc bộ mưa giông rải rác, Trung bộ nắng nóng còn kéo dài hết tháng 6

Ngày hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm; đêm 28/6 khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối ngày 28/6, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ.

Đề phòng mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Còn khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế hôm nay và ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn duy trì đến hết ngày 30/6. Từ ngày 1/7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Trong khi đó, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh.

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục duy trì, gây mưa rào và giông cho vùng biển trên. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh và sóng lớn. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.