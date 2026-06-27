Cảnh báo phòng chống đuối nước tại các bãi tắm tự phát ven sông

ANTD.VN - Trước tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tập trung tắm mát tại các bãi sông tự phát, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tai nạn đuối nước, bảo đảm an toàn cho người dân.

Chiều 26/6, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Bồ Đề và các lực lượng chức năng tổ chức lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời tuyên truyền phòng, chống đuối nước tại nhiều bãi tắm tự phát trên tuyến sông Đuống.

Cảnh sát đường thuỷ cắm biển cảnh báo tại các bãi tắm tự phát ven sông Đuống.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân phòng ngừa đuối nước.

Qua ghi nhận, tại khu vực bãi tắm tự phát ở thượng lưu bờ phải sông Đuống có nhiều người dân và trẻ em đến bơi lội, vui chơi. Tuy nhiên, đây là khu vực có địa hình phức tạp, lòng sông xuất hiện nhiều hố sâu, dòng chảy siết và thay đổi thất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã rà soát, xác định các vị trí thường xuyên tập trung đông người xuống tắm để triển khai cắm biển cảnh báo, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không bơi lội tại các khu vực nguy hiểm; khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, không để trẻ em tự ý xuống sông tắm khi không có người lớn giám sát.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Trinh, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, phần lớn các điểm người dân lựa chọn để tắm đều là bãi tắm tự phát, có độ sâu lớn và dòng chảy mạnh, rất khó lường. Vì vậy, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, cắm biển cảnh báo nhằm giúp người dân nhận diện rõ các khu vực nguy hiểm, chủ động phòng tránh tai nạn.

Đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã phối hợp với chính quyền các địa phương lắp đặt biển cảnh báo tại 16 vị trí bãi tắm tự phát trên các tuyến sông Đuống và sông Hồng thuộc địa bàn quản lý. Việc cắm biển cảnh báo không chỉ giúp người dân nhận biết những khu vực có nguy cơ mất an toàn mà còn góp phần nâng cao ý thức, hạn chế các vụ đuối nước đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp đến người dân sinh sống ven sông, vận động các gia đình thường xuyên nhắc nhở, quản lý con em trong dịp nghỉ hè; đồng thời khuyến cáo người dân không tổ chức tắm sông, vui chơi tại các khu vực có dòng chảy xiết, hố sâu hoặc gần chân cầu.

Nhiều vị trí có địa hình phức tạp, nước xiết được cắm biển cảnh báo.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã, phường ven sông rà soát các khu vực tập trung đông người, bãi bồi, bãi cát và các điểm cắm trại tự phát để kịp thời lắp đặt bổ sung biển cảnh báo, tăng cường tuyên truyền, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa hè.