Hỗ trợ người dân nhận lại 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm

ANTD.VN - Liên tiếp trong những ngày qua, Công an xã Thư Lâm, Hà Nội đã khẩn trương tìm chủ nhân của những khoản tiền "đi lạc địa chỉ", trả lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Do thường xuyên tuyên truyền phổ biến nội dung tài khoản bất ngờ nhận những khoản tiền lớn cần trình báo cơ quan công an nên ngay khi tài khoản nhận số tiền 500 triệu đồng, chị Hoàng Thị Huệ, trú tại xã Thư Lâm đã đến cơ quan công an trình báo.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Thư Lâm, chị Hoàng Thị Huệ đã chuyển lại cho anh Trần Tuấn Hùng số tiền 500 triệu đồng

Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi tiếp nhận trình báo của chị Huệ, Công an xã Thư Lâm đã phối hợp với Ngân hàng kịp thời xác minh, xác định thông tin người chuyển số tiền lớn này là anh Trần Tuấn H, trú tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Công an xã Thư Lâm đã mời anh Trần Tuấn H và chị Hoàng Thị Huệ đến trụ sở Công an xã Thư Lâm để làm thủ tục hoàn trả lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Trong lá thư cảm ơn Công an xã Thư Lâm và chị Hoàng Thị Huệ, anh Trần Tuấn H chia sẻ, ngày 24-6-2026, trong khi đang chơi thể thao, chú anh có nhờ chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng đến một tài khoản qua tin nhắn Zalo.

Thư cảm ơn của anh Trần Tuấn H

Anh H không để ý đã bấm nút chuyển khoản nhanh qua ứng dụng này. Sau khi chụp hóa đơn chuyển khoản, anh mới phát hiện đã chuyển khoản nhầm vào tài khoản của chị Huệ.

Khi đang bối rối không biết tìm chủ tài khoản mình chuyển nhầm như thế nào thì ngày 25-6, anh nhận được điện thoại của cán bộ Công an xã Thư Lâm, thông tin về chủ nhân của tài khoản mà anh đã chuyển nhầm.

Ngày 26-6, với sự hỗ trợ của Công an xã Thư Lâm, anh H đã nhận lại toàn bộ số tiền mình chuyển nhầm.

“Tôi xin cảm ơn Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp tôi nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm. Chúc các đồng chí mạnh khỏe để sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong lúc gặp khó khăn. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới chị Hoàng Thị Huệ đã nhiệt tình phối hợp, giúp tôi nhận lại số tiền đã chuyển nhầm” - trích thư cảm ơn của anh Trần Tuấn H gửi Công an xã Thư Lâm và chị Hoàng Thị Huệ.