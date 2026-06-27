Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh, đẩy lùi hiểm họa ma túy

ANTD.VN - Ngày 27/6, tại Công viên Thống Nhất, UBND phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” trên địa bàn phường Hai Bà Trưng.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tiến Quang - Phó Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Thuỳ Ngân - Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường, Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng, cùng các phòng ban và cán bộ chiến sĩ Công an, cùng đông đảo nhân dân phường Hai Bà Trưng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quang - Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu tại chương trình

Phát động chương trình, đồng chí Nguyễn Tiến Quang - Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, ma túy là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy thông qua giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, UBND phường mong muốn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ nói không với ma túy, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” trên địa bàn phường Hai Bà Trưng.

Chương trình thu hút đông đảo người dân tham gia

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường cũng kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân cùng hành động, nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và phòng tránh các loại ma túy mới. Các bậc phụ huynh quan tâm, sát sao các mối quan hệ của con em mình. Chủ động tố giác tội phạm, phát hiện các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập và ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ mít tinh và phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường cùng các đại biểu, cán bộ chiến sĩ Công an phường và nhân dân đã trực tiếp tham gia giải chạy phong trào nhằm lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của ma túy, phát huy sức mạnh toàn dân trong công cuộc phòng ngừa, đấu tranh và từng bước đẩy lùi hiểm họa ma túy ra khỏi đời sống xã hội.