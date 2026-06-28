Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực số 36, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Ứng Thiên tổ chức tuyên truyền kiến thức về PCCC và phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ và tai nạn đuối nước trong dịp nghỉ hè, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em và cộng đồng.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy; phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy thường gặp trong gia đình và khu dân cư; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, cách xử lý khi phát hiện cháy, kỹ năng thoát nạn an toàn và sử dụng bình chữa cháy xách tay đúng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi được tuyên truyền về những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn đuối nước trong dịp hè; hướng dẫn các nguyên tắc an toàn khi vui chơi, tắm, bơi; kỹ năng nhận biết khu vực nguy hiểm; cách xử lý khi phát hiện người bị đuối nước và các biện pháp kêu gọi hỗ trợ, tuyệt đối không tự ý xuống nước cứu người khi chưa được trang bị kỹ năng.

Hướng dẫn các biện pháp sơ cứu người bị tai nạn đuối nước

Các em nhỏ được thực hành biện pháp sơ cứu

Để tạo không khí sôi nổi, chương trình được tổ chức theo hình thức giao lưu, hỏi đáp kiến thức kết hợp thực hành các tình huống giả định. Các em thiếu nhi tích cực tham gia trả lời câu hỏi, thực hành kỹ năng thoát nạn, phối hợp hỗ trợ bạn bè trong tình huống khẩn cấp, qua đó tiếp thu kiến thức một cách trực quan, sinh động và hiệu quả.

Các bạn nhỏ hào hứng với phần hỏi đáp

Đặc biệt, các cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã trực tiếp hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas. Hoạt động thực hành đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân, giúp các em và phụ huynh được trực tiếp quan sát, làm quen với phương tiện chữa cháy ban đầu, nâng cao kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Các bạn nhỏ thực hành sử dụng bình chữa cháy

Thông qua chương trình, các em thiếu nhi đã được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước nguy cơ cháy, nổ và tai nạn đuối nước, đồng thời lan tỏa ý thức chấp hành các quy định về an toàn đến gia đình và cộng đồng. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, luôn gần dân, sát dân và hết lòng phục vụ nhân dân.

Thời gian qua, Đội CC&CNCH Khu vực số 36 luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa từ cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, trường học, khu dân cư tổ chức các buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy, thoát nạn, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy, kỹ năng phòng, chống đuối nước và xử lý các tình huống khẩn cấp. Với phương châm "lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm", đơn vị chủ động đưa kiến thức, kỹ năng đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản về PCCC và CNCH trong nhân dân.

Những hoạt động thiết thực, gần gũi với cơ sở là minh chứng sinh động cho tinh thần thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất" do Bộ Công an phát động, trong đó tiêu chí "Gần dân nhất" được Đội CC&CNCH Khu vực số 36 cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Không chỉ luôn sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chữa cháy, cứu người, cứu tài sản khi có sự cố xảy ra, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân trong công tác phòng ngừa, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng vững mạnh.