Hiệu quả mô hình “Ba nhất” trong đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

ANTD.VN - Tại phường Tây Hồ, Hà Nội, cách làm mới đang từng bước phát huy hiệu quả quản lý địa bàn nhờ mô hình tuyên truyền “Ba nhất” với phương châm “nhanh nhất - sâu nhất - rộng nhất” đang góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh ngay từ cơ sở.

Bền bỉ tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật là biện pháp phòng ngừa hiệu quả, bền vững

Từ xử lý vi phạm đến thay đổi nhận thức

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ phương tiện gia tăng và yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày càng cao, công tác quản lý Nhà nước về giao thông không thể chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý vi phạm. Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy “xử lý” sang “phòng ngừa”, từ việc cưỡng chế chấp hành sang hình thành ý thức tự giác của người dân.

Địa bàn phường Tây Hồ xác định rõ nhiệm vụ quan trọng nên thay vì chỉ tập trung vào tuần tra, kiểm soát, Công an phường đã xác định tuyên truyền là giải pháp trọng tâm, đi trước một bước để tạo nền tảng thay đổi nhận thức. Và mô hình tuyên truyền “Ba nhất” với phương châm “nhanh nhất - sâu nhất - rộng nhất” đang góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh ngay từ cơ sở.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, nhà trường tuyên truyền thường xuyên đã nâng cao cao ý thức, thay đổi nhận thức trong việc chấp hành quy định về an toàn giao thông

Nhiều năm qua, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thường được nhìn nhận qua hình ảnh những tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường phố, xử lý các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, hè phố hay điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xử phạt chỉ là giải pháp tức thời. Nếu nhận thức của người dân không thay đổi thì vi phạm vẫn có thể tái diễn dưới những hình thức khác nhau.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Tổ cảnh sát trật tự đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường triển khai mô hình tuyên truyền “Ba nhất”, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong cộng đồng dân cư.

Thiếu tá Ngô Minh Đức, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ cho biết: “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không thể chỉ dựa vào các biện pháp xử phạt. Điều quan trọng hơn là giúp người dân hiểu đúng quy định pháp luật, nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông. Khi người dân hiểu đúng và tự giác thực hiện, hiệu quả phòng ngừa vi phạm sẽ bền vững hơn nhiều so với việc chỉ xử lý sau khi vi phạm đã xảy ra”.

Từ tư duy đó, tiêu chí “nhanh nhất” được cụ thể hóa bằng việc cập nhật, truyền tải kịp thời các chủ trương, quy định mới về giao thông tới người dân ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên. Không để thông tin bị chậm trễ, Công an phường tận dụng đồng thời hệ thống truyền thanh cơ sở, nền tảng số và các nhóm Zalo tổ dân phố để đưa thông tin đến từng hộ dân.

Mở rộng không gian tuyên truyền bằng công nghệ số

Nếu “nhanh nhất” là bảo đảm tính kịp thời thì “sâu nhất” lại là yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của mô hình. Thay vì tuyên truyền đại trà, Công an phường Tây Hồ lựa chọn phương thức tiếp cận theo từng nhóm đối tượng cụ thể.

Việc thường xuyên tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn khi tham gia giao thông đã hạn chế những rủi ro tai nạn thương tích do TNGT gây ra

Đối với học sinh, nội dung tập trung vào việc phòng ngừa tình trạng điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện; ngăn chặn các hành vi tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng.

Đối với phụ huynh, lực lượng Công an vận động ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Đối với các hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ, điểm trông giữ xe và các hộ dân sống dọc những tuyến phố đông người qua lại, trọng tâm tuyên truyền là việc chấp hành quy định về dừng, đỗ xe, không lấn chiếm lòng đường, hè phố.

Mỗi nhóm đối tượng đều có đặc điểm, thói quen và nguy cơ vi phạm khác nhau. Chính vì vậy, nội dung tuyên truyền cũng được thiết kế riêng để phù hợp với từng đối tượng. Những thông điệp sát thực tế, gắn với đời sống hàng ngày giúp người dân dễ tiếp nhận, dễ ghi nhớ và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Một trong những điểm mới nổi bật của mô hình “Ba nhất” là sự kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và ứng dụng công nghệ số.

Ngoài các buổi tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, Công an phường Tây Hồ duy trì phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh hai lần mỗi ngày. Đồng thời xây dựng các video, infographic, poster trực quan để đăng tải trên Zalo OA Công an phường, các trang mạng xã hội “Vì bình yên phường Tây Hồ”, “Tôi yêu phường Tây Hồ” cùng hệ thống nhóm Zalo của 67 tổ dân phố.

Công an phường Tây Hồ thường xuyên phối hợp với nhà trường trên địa bàn tuyên truyền an toàn giao thông, phòng ngừa thương vong, an toàn cháy, nổ

Chỉ riêng trong tháng 6-2026, Công an phường đã phối hợp tổ chức 4 buổi tuyên truyền tại các trường THCS với sự tham gia của 2.700 học sinh cùng 132 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; vận động 1.376 phụ huynh ký cam kết không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; trao tặng 200 mũ bảo hiểm cho học sinh.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở 272 hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ và hộ dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tuyên truyền không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Song song với công tác vận động, giáo dục, Công an phường vẫn duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo đó, lực lượng chức năng đã xử lý 304 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đồng thời tiếp nhận, xử lý 44 trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát và hình thức “phạt nguội”.

Sự kết hợp giữa tuyên truyền sâu rộng, ứng dụng công nghệ số và xử lý nghiêm vi phạm đang tạo nên hiệu quả kép trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tuyên truyền, hướng dẫn điều khiển xe máy điện an toàn khi tham gia giao thông

Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ cho biết: “Việc chuyển trọng tâm từ tuyên truyền đơn thuần sang tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm kết hợp ứng dụng công nghệ số là hướng đi phù hợp với yêu cầu quản lý đô thị hiện nay. Mô hình "Ba nhất" không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng Công an với các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư trong xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giảm vi phạm trước mắt mà là từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của mỗi người dân. Khi chính quyền và nhân dân cùng đồng hành, hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ bền vững hơn".