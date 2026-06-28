Nâng cao nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng cơ sở

ANTD.VN - Ngày 27-6, UBND xã Phúc Sơn, TP Hà Nội phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 35 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức buổi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho hơn 300 cán bộ đảng viên, nhân viên, cán bộ chiến sỹ Công an xã và đội viên đội PCCC và CNCH cơ sở.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 35 đã phổ biến tới các học viên những kiến thức cơ bản, quan trọng trong việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH như: Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt đảm bảo an toàn; sắp xếp đồ dùng, vật dụng, tài liệu đảm bảo cách xa nguồn nhiệt, không cản trở lối thoát nạn; sử dụng hệ thống thiết bị điện an toàn tại các đơn vị, cơ quan, tổ chức…

Bên cạnh đó là những điểm mới trong việc thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; những nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố có thể xảy ra tại các trụ sở làm việc; các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn, gây nguy hại đến sức khoẻ, tính mạng cho cán bộ, nhân viên nếu xảy ra cháy, nổ, tai nạn sự cố, đồng thời đưa ra những giải pháp ngăn chặn, xử lý các tình huống nhanh chóng, phù hợp.

Báo cáo viên truyền tải các kiến thức trong công tác PCCC&CNCH tới các học viên.

Hướng dẫn các học viên thực hiện quy trình báo động cháy, ngắt điện tại khu vực xảy ra cháy; thực hiện kỹ năng tự thoát nạn trong môi trường nhiễm khói khí độc; kỹ năng di chuyển cứu người bị nạn; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn trong đám cháy; kỹ năng sử dụng mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, lăng, vòi chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thô sơ…Ngoài ra, báo cáo viên cũng đưa ra một số tình huống khẩn cấp đặc trưng, đồng thời tham gia hỗ trợ các học viên lựa chọn phương án giải quyết tối ưu trước những nguy hiểm tiềm ẩn nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại cơ quan, đơn vị.

Hướng dẫn học viên kỹ năng di chuyển, cứu người bị nạn trong môi trường nhiễm khói khí độc.

Hướng dẫn học viện thao tác, sử dụng bình chữa cháy xách tay, chữa đám cháy xăng, dầu, khí gas.

Cũng tại buổi tập huấn, các học viên được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn cách nhận biết, bảo quản, sử dụng một số trang thiết bị phục vụ đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

Giải đáp và trang bị bổ sung các kiến thức trong công tác PCCC.

Bằng phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu kết hợp với các hình ảnh trực quan, sinh động và nội dung thực hành thiết thực, đợt huấn luyện đã truyền tải các thông tin, kiến thức quan trọng, hướng dẫn các kỹ năng đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tới từng học viên từ đó nâng cao nghiệp vụ góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCCC&CNCH tại trụ sở đơn vị.