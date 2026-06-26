"Chú cứu hỏa" phải luôn là hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân

ANTD.VN - "Đi đến đâu cũng được người dân yêu mến gọi bằng cái tên thân thuộc là 'chú cứu hỏa', vì vậy mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn ý thức giữ gìn hình ảnh đẹp của lực lượng; đặt Nhân dân là trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc". Đó là yêu cầu được Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội nhấn mạnh tại lớp tập huấn về văn hóa ứng xử, kỹ năng tiếp xúc với tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Không chỉ có mặt ở những điểm nóng hỏa hoạn, thiên tai hay các vụ cứu nạn, cứu hộ, người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH còn là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với người dân trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy. Chính vì vậy, mỗi lời nói, cử chỉ, thái độ ứng xử đều góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô.

Sáng 25-6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội tổ chức lớp tập huấn chuyên đề "Văn hóa ứng xử, kỹ năng tiếp xúc, làm việc với tổ chức, doanh nghiệp và người dân" dành cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân.

PGS, TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các kiến thức tới các học viên

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khẳng định, ở bất kỳ vị trí công tác nào, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng phải đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, lấy việc phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân là mục tiêu cao nhất trong thực thi nhiệm vụ.

Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, thời gian qua, cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí và nền tảng mạng xã hội, lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp về những cán bộ, chiến sĩ dũng cảm, tận tụy, nhân văn trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân. Những việc làm đó đã góp phần củng cố niềm tin, xây dựng tình cảm tốt đẹp của người dân đối với lực lượng Công an Thủ đô.

Tuy nhiên, xây dựng hình ảnh đẹp không chỉ đến từ những chiến công hay những lần xông pha nơi "lửa dữ", mà còn được thể hiện trong từng lần tiếp xúc, hướng dẫn, giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Chỉ huy, Lãnh đạo, chỉ huy và Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia lớp tập huấn

"Chúng ta đi đến đâu cũng được nhân dân yêu mến gọi bằng cái tên thân thuộc là 'chú cứu hỏa'. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn ý thức giữ gìn hình ảnh đẹp của lực lượng; đặt nhân dân là trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành phương châm hành động, là chuẩn mực trong mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, chiến sĩ", Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.

Từ yêu cầu đó, lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng giao tiếp, đồng thời giúp cán bộ, chiến sĩ nhận diện những hạn chế trong ứng xử để kịp thời khắc phục, xây dựng phong cách làm việc tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp và thân thiện hơn.

Tại chương trình, các học viên đã được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nhiều nội dung chuyên sâu về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp và phương pháp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các chuyên đề tập trung phân tích khái niệm văn hóa, văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân; quy tắc ứng xử, kỹ năng tiếp xúc, làm việc với tổ chức, doanh nghiệp và người dân của cán bộ làm công tác kiểm tra an toàn PCCC; đồng thời chia sẻ những giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân trong bối cảnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính phục vụ.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong giai đoạn hiện nay, cùng với việc cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc, hướng dẫn và đồng hành với người dân, doanh nghiệp hơn. Điều đó càng đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử để vừa thực hiện đúng quy định pháp luật, vừa tạo sự đồng thuận, hài lòng từ cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kỳ vọng mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ gần gũi, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; góp phần xây dựng hình ảnh người Công an Thủ đô "Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Thanh lịch - Hiện đại", cụ thể hóa tiêu chí "Gần dân nhất" trong phong trào thi đua "Ba nhất", để mỗi lần tiếp xúc với nhân dân đều là một lần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".