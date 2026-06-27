Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ hội Sen Hà Nội 2026

ANTD.VN - Từ ngày 26 đến 28-6, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra tại các khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Vườn hoa Lạc Long Quân và khu vực Hồ Tây, dự kiến thu hút hàng chục nghìn lượt người dân, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Công an phường Tây Hồ huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tuyến, hướng khu vực diễn ra Lễ hội sen

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô, Công an phường Tây Hồ đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần, trách nhiệm cao.

Theo đó, lực lượng Công an phường Tây Hồ đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Lạc Long Quân, Nhật Chiêu và khu vực xung quanh các điểm diễn ra lễ hội nhằm phòng ngừa ùn tắc, bảo đảm việc đi lại của người dân và du khách được thuận lợi, an toàn.

Bên cạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an phường Tây Hồ tăng cường tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là hành vi móc túi, trộm cắp tài sản tại nơi tập trung đông người. Các hành vi chèo kéo khách, bán hàng rong không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện trái quy định cũng được kiểm tra, xử lý nghiêm.

Tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATGT tại khu vực Lễ hội sen

Đáng chú ý, các tổ tuần tra lưu động, tuần tra vũ trang được duy trì liên tục ngày đêm, kết hợp khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần xây dựng môi trường lễ hội văn minh, an toàn và thân thiện.

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm: “Đón tiếp nhân dân tận tình nhất; hướng dẫn, hỗ trợ nhanh chóng nhất; đảm bảo an ninh, an toàn hiệu quả nhất”.

Công an phường Tây Hồ khuyến cáo người dân và du khách gửi phương tiện đúng nơi quy định, chủ động bảo quản tài sản cá nhân, nâng cao cảnh giác với các đối tượng lợi dụng nơi đông người để thực hiện hành vi phạm tội; đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng và Ban Tổ chức.

Với sự chủ động của lực lượng Công an Tây Hồ cùng ý thức chấp hành của người dân và du khách, lễ hội được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, văn minh

Lễ hội Sen Hà Nội 2026 không chỉ là dịp tôn vinh vẻ đẹp của loài sen - biểu tượng văn hóa Việt Nam, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hồ Tây và Thủ đô Hà Nội. Với sự chủ động của lực lượng Công an cùng ý thức chấp hành của người dân và du khách, lễ hội được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, văn minh, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.