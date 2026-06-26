Đa dạng, thiết thực hoạt động hưởng ứng ngày phòng chống ma túy

Cụ thể, ngày 25-6, UBND xã đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng, chống mại dâm; triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2026”, Cuộc thi sáng tạo thiết kế video, vẽ tranh tuyên truyền phòng, chống ma túy; Kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm hướng dẫn cài đặt tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng VNeID.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, tổ dân phố về tác hại của ma túy, đặc biệt trong dịp học sinh nghỉ hè; đồng thời phát huy vai trò của mỗi người dân trong phát hiện, tố giác, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

bà Lê Thị Thúy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội đã truyền đạt các nội dung về công tác phòng chống ma túy

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thúy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội đã truyền đạt các nội dung về thực trạng, tác hại của ma túy; các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, mại dâm; đồng thời phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Sau phần tuyên truyền về tác hại của ma túy, đại diện Công an xã Thư Lâm đã triển khai Kế hoạch tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2026” do thành phố phát động; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng, chống ma túy.

Hội nghị cũng triển khai Cuộc thi sáng tạo thiết kế video và vẽ tranh tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ Thư Lâm - Sống đẹp, sống khỏe, không ma túy”. Cuộc thi hướng tới phát huy tính sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh và nói không với ma túy trong cộng đồng.

Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền và cuộc thi về phòng, chống ma túy năm 2026, chị Lê Thị Hồng - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã đại diện tuổi trẻ Thư Lâm phát biểu thể hiện quyết tâm tích cực tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân; khẳng định tuổi trẻ Thư Lâm sẽ phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững danh hiệu “Xã không ma túy” trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, UBND xã đã triển khai Kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm hướng dẫn cài đặt tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng VNeID. Theo đó, lực lượng Công an xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các chế độ, chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời nắm bắt những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số và an sinh xã hội. Đây là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng xã Thư Lâm an toàn, văn minh và phát triển bền vững.