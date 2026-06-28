Giữ an toàn PCCC khi sử dụng điện trong mùa nắng nóng

ANTD.VN - Thời điểm nắng nóng kéo dài, việc vận hành đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn khiến nguy cơ quá tải, chập cháy hệ thống điện luôn thường trực nếu không được kiểm soát tốt. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn PCCC hệ thống điện trong mùa nắng nóng luôn cần được ưu tiên.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC tại nhiều cơ sở trên địa bàn quản lý

Thiếu tá Phan Tiến Thành – Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội tuyên truyền công tác PCCC ở địa bàn cơ sở

Những ngày này, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã liên tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn phòng cháy trong quá trình sử dụng điện đối với các khu dân cư, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh.

Theo Thiếu tá Phan Tiến Thành - Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11, mỗi đợt nắng nóng kéo dài, biểu đồ phụ tải điện lại tăng đột biến. Điều hòa, quạt làm mát… hoạt động liên tục khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Phía sau áp lực cung ứng điện mùa hè còn là nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện dân dụng và sản xuất.

Tại địa chỉ số 233 Quan Hoa, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) là cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở với mật độ người sinh sống, làm việc đông đúc - công tác kiểm tra, giám sát hệ thống điện được duy trì thường xuyên thông qua sự phối hợp giữa chủ cơ sở và lực lượng Công an phường.

Ông Lê Đức Trọng - chủ nhà số 233 Quan Hoa cho biết: "Ngay từ khi xây dựng, chúng tôi đã quan tâm đến việc lắp đặt các thiết bị PCCC theo đúng quy định pháp luật và đã được thẩm duyệt, nghiệm thu. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các đơn vị thuê mặt bằng không tự ý cải tạo hệ thống điện, không sử dụng thiết bị vượt quá công suất thiết kế nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ".

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11, trực tiếp kiểm tra hệ thống tủ điện và rà soát aptomat tại một cơ sở, nhắc nhở về nguy cơ quá tải trong mùa nắng nóng.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh cách kiểm tra và bảo trì hệ thống báo cháy, đảm bảo an toàn PCCC.

Song song với công tác kỹ thuật, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đơn vị kinh doanh cũng được chú trọng. Chị Trần Thị Phượng - Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Khoa học Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chia sẻ:

“Sau khi được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ hệ thống điện, thay thế các ổ cắm cũ, bố trí lại thiết bị điện hợp lý và yêu cầu nhân viên tắt các thiết bị không cần thiết khi hết giờ làm việc. Những việc tưởng như đơn giản nhưng lại góp phần rất lớn trong việc bảo đảm an toàn cho cơ sở".

Tại nhiều buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 đã trực tiếp hướng dẫn Ban quản lý các tòa nhà rà soát tổng thể hệ thống điện; kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị; thay thế dây dẫn, aptomat và các thiết bị đã xuống cấp hoặc không bảo đảm an toàn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tính toán, phân bổ phụ tải điện hợp lý, tránh tình trạng quá tải trong giờ cao điểm.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong căn hộ; không cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ điện; tắt các thiết bị khi không sử dụng hoặc trước khi đi ngủ; định kỳ vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa và các thiết bị làm mát.

"Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, yếu tố quyết định vẫn là ý thức của người sử dụng điện. Chỉ một hành động bất cẩn như sử dụng dây dẫn kém chất lượng, để thiết bị điện hoạt động liên tục quá lâu hoặc quên ngắt nguồn điện khi ra khỏi nhà cũng có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng", Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 lưu ý thêm.

Việc sử dụng điện an toàn không chỉ giúp bảo vệ tài sản, tính mạng của mỗi gia đình mà còn góp phần bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn cho toàn xã hội. Và hơn hết, trong cuộc chiến với nguy cơ cháy nổ do điện, không ai có thể đứng ngoài cuộc.