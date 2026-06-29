Chủ nhà trọ, cơ sở cho thuê tập huấn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn

ANTD.VN - Trước thực tế các cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do mật độ người ở cao, hệ thống điện sử dụng thường xuyên và việc quản lý an toàn phòng cháy, chữa cháy chưa đồng đều, UBND phường Định Công, Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho người dân và chủ cơ sở.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên sử dụng bình PCCC dập lửa an toàn, hiệu quả

Trong hai ngày 27 và 28-6-2026, UBND phường Định Công phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an thành phố Hà Nội cùng Công an phường Định Công tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho người đứng đầu các cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn.

Chương trình đã thu hút hơn 500 người tham gia, thể hiện sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của các chủ cơ sở đối với công tác bảo đảm an toàn cháy, nổ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trên 500 chủ nhà trọ, cơ sở cho thuê tại phường Định Công tập huấn kỹ năng an toàn cháy, nổ

Tại buổi tập huấn, các học viên được lực lượng chức năng phổ biến những quy định mới của pháp luật về PCCC và CNCH; đồng thời phân tích các nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ thường gặp tại các khu nhà trọ, nhà cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ. Những nguy cơ mất an toàn từ hệ thống điện quá tải, việc sử dụng thiết bị điện không bảo đảm, bất cẩn trong sinh hoạt, đun nấu hoặc việc bố trí hàng hóa, phương tiện tại khu vực hành lang, lối thoát nạn đều được chỉ rõ để người dân nhận diện và chủ động phòng ngừa.

Đáng chú ý, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức pháp luật, lực lượng chức năng còn tập trung hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ; phương pháp tổ chức thoát nạn an toàn; cách cứu người bị nạn trong điều kiện có khói, khí độc; cũng như các biện pháp hạn chế thiệt hại trong giai đoạn đầu của vụ cháy.

Theo đánh giá của lực lượng PCCC, nhiều vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua đều xuất phát từ những sự cố nhỏ nhưng không được phát hiện và xử lý kịp thời. Vì vậy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho người đứng đầu cơ sở, những người trực tiếp quản lý, vận hành các khu nhà trọ, nhà cho thuê có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa.

Một nội dung nhận được sự quan tâm của các học viên là phần thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12, các chủ cơ sở đã được thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định. Từ việc kiểm tra bình, lựa chọn vị trí tiếp cận, rút chốt an toàn đến kỹ thuật phun chất chữa cháy đều được hướng dẫn cụ thể, giúp người tham gia dễ dàng ghi nhớ và áp dụng khi có tình huống thực tế xảy ra.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Thông qua hoạt động thực hành, nhiều chủ cơ sở cho biết đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng phương tiện chữa cháy, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của việc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và duy trì lối thoát nạn thông thoáng.

Lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết, công tác PCCC không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự tham gia tích cực của toàn dân, đặc biệt là người đứng đầu các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Việc tổ chức tập huấn thường xuyên giúp nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, từ đó chủ động phòng ngừa cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh nguy cơ.

Hoạt động tập huấn lần này cũng góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH, bảo đảm lực lượng, phương tiện và khả năng xử lý ban đầu tại cơ sở. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn hơn cho người dân, giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy, nổ và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn phường Định Công trong tình hình hiện nay.