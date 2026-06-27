Từ 1-7: Nhà nghỉ, khách sạn ở Hà Nội không khai báo tạm trú cho khách nước ngoài bị phạt tới 40 triệu đồng

ANTD.VN -Theo quy định mới nhất do HĐND Thành phố Hà Nội ban hành, mức phạt tiền từ 30-40 triệu đồng được áp dụng với cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú theo quy định cho từ 9 người nước ngoài trở lên.

Với các vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại, Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội đã tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi.

Cụ thể, phạt tiền từ 1-4 triệu đồng với một trong các hành vi: Khai không đúng sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục giá trị sử dụng hoặc trình báo mất hộ chiếu, giấy thông hành; khai không đúng sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, tem AB, giấy tờ xuất nhập cảnh khác theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thẻ ABTC;

Không xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, tem AB, giấy tờ xuất nhập cảnh khác hoặc thẻ ABTC khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu; không chấp hành các yêu cầu về khám người, phương tiện vận tải, đồ vật, nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm.

Phạt tiền từ 6-10 triệu đồng với 1 trong các hành vi: Cho người khác sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế... để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật; Cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú từ 1-3 người nước ngoài hoặc tạo tài khoản bằng thông tin sai sự thật; người nước ngoài không xuất trình hộ chiếu, giấy tờ liên quan cho cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú.

Trường hợp cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 4-8 người nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Đặc biệt mức phạt tiền từ 30-40 triệu đồng được áp dụng với cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 9 người nước ngoài trở lên.

Liên quan đến việc tăng mức xử phạt đối với các vi phạm của cơ sở lưu trú, theo các chuyên gia pháp lý, để quy định trên phát huy hiệu quả như mong muốn, bên cạnh việc tăng mức phạt tiền cần tạo ra một quy trình khai báo dễ dàng đến mức không ai muốn vi phạm, kết hợp với một hệ thống giám sát công nghệ chặt chẽ đến mức không ai có thể trốn tránh.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cần tập trung kiểm tra đột xuất vào nhóm có nguy cơ vi phạm cao nhất như homestay tự phát, căn hộ chung cư cho thuê ngắn hạn qua các nền tảng xuyên biên giới và các nhà nghỉ nhỏ lẻ.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các nền tảng đặt phòng trực tuyến để rà soát lượng khách thực tế đặt phòng so với lượng khai báo tạm trú trên hệ thống nhằm phát hiện các hành vi cố tình "né" khai báo để trốn thuế hoặc che giấu thông tin.

Bên cạnh đó, cần kiên quyết áp dụng các biện pháp như đình chỉ hoạt động có thời hạn, hạ bậc xếp hạng sao du lịch, hoặc công khai danh sách các cơ sở lưu trú thường xuyên vi phạm lên cổng thông tin của Sở Du lịch. Nỗi sợ bị mất khách hàng và giảm uy tín kinh doanh sẽ là động lực mạnh mẽ nhất buộc các chủ cơ sở lưu trú phải tự giác tuân thủ pháp luật.