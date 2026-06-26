Cô trò cụm trường Thăng Long tham gia hoạt động hết sức ý nghĩa

ANTD.VN -Ngày 26/6/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 32 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội phối hợp với Trường TH, THCS và THPT Thăng Long tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm PCCC&CNCH cho khoảng 100 người là giáo viên, học sinh nhà trường, có địa chỉ tại thôn Phố Ga, xã Thường Tín.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 32 đã tuyên truyền một số kiến thức pháp luật về PCCC theo quy định hiện hành; cảnh báo các nguy cơ dẫn đến cháy, nổ tại trường học và các biện pháp phòng ngừa; hướng dẫn cách nhận diện đám cháy và kỹ năng chữa cháy, thoát nạn. Đồng thời trực tiếp hướng dẫn giáo viên, học sinh tại Trường TH, THCS và THPT Thăng Long nắm bắt một số phương tiện chữa cháy và CNCH cơ bản đã được trang bị tại cơ sở; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, phòng chống tai nạn đuối nước, thực hành sử dụng bình chữa cháy và trải nghiệm sử dụng lăng chữa cháy trên xe chữa cháy…

Trải nghiệm sử dụng lăng chữa cháy trên xe chữa cháy cho các em học sinh

Qua buổi Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống tại nạn đuối nước, giáo viên, học sinh tại Trường TH, THCS và THPT Thăng Long đã nhận thức rõ, việc triển khai đầy đủ các biện pháp PCCC không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm của các cá nhân trong việc bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Họa động ý nghĩa thiết thực đối với giáo viên và các em học sinh

Đồng thời hiểu rõ về vai trò quan trọng của mình trong việc tạo ra một môi trường sống và làm việc an toàn, góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, giảm thiểu rủi ro do cháy, nổ gây ra