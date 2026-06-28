Từ 1/7, Hà Nội phạt tới 6 triệu đồng hành vi tẩy xóa, sử dụng trái phép thẻ Căn cước

ANTD.VN - Cùng với giao thông và cư trú, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng mức tiền phạt tăng nặng đối với 5 hành vi vi phạm liên quan đến quản lý thẻ Căn cước, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thi hành biện pháp xử lý hành chính. Đáng chú ý, các lỗi vi phạm như cố tình tẩy xóa làm sai lệch thông tin trên Căn cước điện tử, hoặc hoạt động dịch vụ bảo vệ trái phép sẽ đối mặt với khung hình phạt rất cao.