An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Sống ở Hà Nội

Từ 1/7, Hà Nội phạt tới 6 triệu đồng hành vi tẩy xóa, sử dụng trái phép thẻ Căn cước

0 bình luận
Phú Khánh

ANTD.VN - Cùng với giao thông và cư trú, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng mức tiền phạt tăng nặng đối với 5 hành vi vi phạm liên quan đến quản lý thẻ Căn cước, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thi hành biện pháp xử lý hành chính. Đáng chú ý, các lỗi vi phạm như cố tình tẩy xóa làm sai lệch thông tin trên Căn cước điện tử, hoặc hoạt động dịch vụ bảo vệ trái phép sẽ đối mặt với khung hình phạt rất cao.

can-cuoc.jpg
Từ 1/7, Hà Nội phạt tới 6 triệu đồng hành vi tẩy xóa, sử dụng trái phép thẻ Căn cước

Tin liên quan

Từ khóa:

#Thẻ Căn cước #Vi phạm an ninh trật tự #Kinh doanh có điều kiện #Xử phạt hành chính #Công an Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng