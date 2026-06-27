Diễn tập nâng cao năng lực ứng phó thiên tai tại xã Thiên Lộc

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Trường THCS Võng La, xã Thiên Lộc tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống tai nạn thương tích cho nhân dân.

Các lực lượng cơ sở tham gia diễn tập

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Tự Lực - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội; đồng chí Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên và các lực lượng tham gia diễn tập.

Tại đây các đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh đã được phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích. Báo cáo viên của lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ trong trường học và khu dân cư, cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố hỏa hoạn cũng như các phương pháp sơ cứu người bị nạn.

Các đại biểu tham gia tập huấn, tuyên truyền PCCC và CNCH

Phần diễn tập tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực Trường THCS Võng La. Theo kịch bản, khi phát hiện đám cháy, lực lượng tại chỗ nhanh chóng phát tín hiệu báo động, thông báo cho Ban Giám hiệu nhà trường, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 để yêu cầu hỗ trợ.

Phát huy phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng chữa cháy cơ sở của nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ xã Thiên Lộc và Đội Chữa cháy, CNCH Khu vực 3 sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để tổ chức dập lửa, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hội Chữ thập đỏ tham gia diễn tập PCCC và CNCH

Song song với công tác chữa cháy, giáo viên hướng dẫn học sinh giữ bình tĩnh, nhanh chóng di chuyển theo các lối thoát hiểm đã được quy định đến khu vực tập kết an toàn. Các lực lượng tham gia thực hiện đầy đủ các bước kiểm đếm quân số, bảo đảm không để xảy ra tình trạng học sinh bị mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm.

Đáng chú ý, trong quá trình diễn tập, lực lượng tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ đã triển khai các nội dung sơ cấp cứu đối với những tình huống giả định như học sinh bị ngạt khói, xây xát, chảy máu do hoảng loạn khi thoát nạn. Các nạn nhân được sơ cứu ban đầu, vận chuyển bằng cáng đến khu vực xe cứu thương. Cán bộ Trạm Y tế xã tiếp nhận, theo dõi sức khỏe và sẵn sàng chuyển tuyến đối với các trường hợp bị thương nặng theo đúng quy trình.

Huy động lực lượng tham gia diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn

Thông qua hoạt động này, cán bộ, giáo viên, học sinh và lực lượng tham gia đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thực tiễn về phòng ngừa, ứng phó thiên tai, cháy nổ và các sự cố khẩn cấp. Đây cũng là dịp để rà soát, nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng tại cơ sở, góp phần xây dựng thế trận phòng ngừa vững chắc, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.