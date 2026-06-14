Cơ hội kết nối sinh viên với doanh nghiệp, tuyển dụng trực tiếp và trải nghiệm nghề nghiệp

Tuần lễ Việc làm "Career Week 2026” được thiết kế như một hành trình trải nghiệm nghề nghiệp toàn diện.

Sáng 14-6, Hội chợ việc làm Career Fair trường Quản trị kinh doanh HSB ĐHQG Hà Nội đã chính thức khai mạc. Đây là không gian kết nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp trong mạng lưới hơn 20.000 cựu sinh viên và đối tác chiến lược của Nhà trường.

Tại đây, sinh viên có cơ hội tìm hiểu môi trường làm việc thực tế, gặp gỡ nhà tuyển dụng và ứng tuyển trực tiếp vào nhiều vị trí tiềm năng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Được biết đây là một trong những hoạt động thuộc Tuần lễ Việc làm "Career Week 2026” được thiết kế như một hành trình trải nghiệm nghề nghiệp toàn diện, nơi sinh viên không chỉ được học kỹ năng mềm mà còn được tiếp cận trực tiếp với thực tiễn tuyển dụng hiện đại đang diễn ra tại các doanh nghiệp.

Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện rõ định hướng đào tạo gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động mà HSB theo đuổi trong nhiều năm qua.

Đây là không gian kết nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp trong mạng lưới hơn 20.000 cựu sinh viên và đối tác chiến lược của Nhà trường.

Thông qua Tuần lễ Việc làm “Career Week 2026”, Trường Quản trị và Kinh doanh tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, lấy năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng toàn cầu của người học làm trọng tâm. Không chỉ là một hoạt động hướng nghiệp thường niên, chương trình còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà trường trong việc đồng hành cùng sinh viên trên hành trình phát triển nghề nghiệp, kết nối tri thức với thực tiễn và tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.