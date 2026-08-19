ANTD.VN - Việc công bố thông tin liên quan đến một số lô trái phiếu của Trung Nam Group cùng các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình tài chính qua nhiều năm đã không được thực hiện đúng thời hạn theo quy định.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định, Trung Nam Group chậm từ 10 ngày làm việc trở lên trong việc công bố nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu. Danh mục thông tin bị chậm công bố khá rộng, từ kết quả chào bán trái phiếu mã TNGCB22224003 đến các báo cáo về tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành với người sở hữu trái phiếu trong giai đoạn 2022-2025.

Trung Nam Group bị phạt vì chậm công bố thông tin về trái phiếu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chậm công bố một số báo cáo tài chính và báo cáo tình hình tài chính trong các năm từ 2022 đến 2025.

Đây đều là những nhóm thông tin quan trọng, giúp nhà đầu tư và người sở hữu trái phiếu theo dõi tình hình tài chính, hoạt động cũng như khả năng thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành.

Trung Nam Group cũng chậm công bố các báo cáo đã được kiểm toán về tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu trong nhiều kỳ, kéo dài từ năm 2022 đến năm 2025. Ngoài ra, các báo cáo về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong các kỳ bán niên năm 2023, bán niên và cả năm 2024, bán niên và cả năm 2025 cũng được công bố không đúng thời hạn.

Ở nhóm tài liệu có thời gian chậm dưới 10 ngày làm việc, Trung Nam Group tiếp tục bị xác định vi phạm đối với một số báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong các kỳ từ bán niên 2021 đến năm 2022. Doanh nghiệp đồng thời chậm công bố kết quả chào bán trái phiếu mã TNGCH2224005.

Như vậy, các vi phạm của Trung Nam Group không chỉ xảy ra ở một thời điểm hay một nhóm tài liệu riêng lẻ mà trải rộng trên nhiều kỳ báo cáo, với các thông tin liên quan trực tiếp đến hoạt động phát hành và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người sở hữu trái phiếu.

Đáng chú ý, khoảng thời gian được đề cập kéo dài từ năm 2021 đến năm 2025, cho thấy tình trạng chậm công bố thông tin xuất hiện qua nhiều năm và trên nhiều nội dung khác nhau.