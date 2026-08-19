Thép không gỉ cán nguội Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá

ANTD.VN - Cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan (Trung Quốc) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ Việt Nam.

Thép không gỉ cán nguội có thể bị áp thuế chống bán phá giá tại Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Thương vụ Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, vụ việc được khởi xướng trên cơ sở đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần Thép Yieh United và Công ty Cổ phần Nhà máy Cơ khí Tang Eng của Đài Loan (Trung Quốc).

Hàng hóa bị điều tra là các sản phẩm thép không gỉ cán nguội dạng phẳng, ở dạng cuộn hoặc không ở dạng cuộn, không phân biệt đã hoặc chưa xử lý bề mặt hay gia công tiếp theo; có độ dày từ 0,05 mm đến 6,10 mm.

Thành phần chính theo khối lượng gồm niken từ 5% đến 20%, crôm từ 15% đến 25%, mangan không quá 3% và nhôm không quá 0,5%. Hàng hóa có bề mặt được phủ, mạ hoặc bọc kim loại không thuộc phạm vi điều tra.

Mục đích sử dụng chủ yếu của sản phẩm gồm gia công thành các sản phẩm phục vụ đồ dùng nhà bếp, thực phẩm, thiết bị gia dụng, trang trí xây dựng, hàng không vũ trụ, hóa dầu, cơ khí và giao thông vận tải.

Thời kỳ điều tra chống bán phá giá được xác định từ ngày 1/07/2025 đến ngày 30/06/2026.

Theo đơn yêu cầu, biên độ phá giá bị cáo buộc đối với hàng hóa của Việt Nam trong năm 2025 là 31,36%. Đây là số liệu do nguyên đơn cung cấp, không phải kết luận của cơ quan điều tra.

Theo quy định của Đài Loan, Cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan (MOF) đã chuyển vụ việc cho Cơ quan quản lý Kinh tế Đài Loan (MOEA) tiến hành điều tra về thiệt hại đối với ngành sản xuất Đài Loan. MOEA có thời hạn 40 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày nhận được thông báo để đưa ra Kết luận sơ bộ về thiệt hại và thông báo cho MOF.

Nếu xác định hàng nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản xuất Đài Loan, MOF sẽ tiến hành xác định sơ bộ về hành vi bán phá giá trong vòng 70 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày nhận được thông báo của MOEA, làm cơ sở xem xét việc áp dụng thuế CBPG tạm thời.

Đáng chú ý, phía nguyên đơn cũng đề nghị truy thu thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu trong vòng 90 ngày trước thời điểm bắt đầu áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời. Đề nghị này nhằm ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu trong thời gian điều tra, qua đó làm giảm hiệu quả của biện pháp phòng vệ thương mại.

MOF cho biết sẽ công bố kết quả xem xét việc truy thu khi hoàn tất kết luận cuối cùng về hành vi bán phá giá.

Để chủ động ứng phó hiệu quả vụ việc trên, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thép không gỉ cán nguội dạng phẳng sang Đài Loan đăng ký làm bên liên quan tham gia vụ việc điều tra trong thời hạn quy định, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp. Đồng thời, thông báo cho nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu nước ngoài liên quan để cùng nộp hồ sơ trong thời hạn quy định, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích của các bên;

Chủ động rà soát hoạt động xuất khẩu, xác định sự liên quan của hàng hóa với phạm vi điều tra và chuẩn bị hồ sơ, số liệu về sản xuất, bán hàng, chi phí và xuất khẩu để phục vụ việc trả lời các bản câu hỏi điều tra;

Chủ động phối hợp đầy đủ và toàn diện với cơ quan điều tra Đài Loan, cung cấp thông tin yêu cầu trong thời hạn quy định nhằm tránh khả năng bị coi là bất hợp tác và bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá bất lợi.