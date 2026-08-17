Cuộc sống tại Vịnh Tiên: Mỗi ngày đều chất lượng và giàu trải nghiệm như một kỳ nghỉ dưỡng

ANTD.VN -Buổi sáng cùng nhau dạo bước bên biển hồ Paradise Lagoon, buổi chiều khám phá VinWonders, mua sắm tại Outlet và buổi tối thưởng thức một chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Sóng Xanh. Tại Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, giá trị của một ngày sống không chỉ được đo bằng số lượng trải nghiệm, mà bằng khoảng thời gian cả gia đình thực sự hiện diện bên nhau.

Paradise Lagoon mở ra không gian vận động, thư giãn và kết nối mỗi ngày cho cư dân Vịnh Tiên.

Nghỉ dưỡng mỗi ngày mà không cần phải đi xa

Tại Vịnh Tiên, một ngày có thể bắt đầu bằng những bước chân thảnh thơi bên Paradise Lagoon 800ha quy mô top đầu thế giới. Ông bà thong thả dạo bộ, cha mẹ tập luyện trong không gian ven mặt nước, trẻ nhỏ nô đùa trên bãi cát và tự do khám phá thiên nhiên. Mỗi thành viên có một nhịp vận động riêng nhưng vẫn cùng hiện diện trong một hành trình chung.

Thiên nhiên giờ đây không phải điểm đến dành riêng cho kỳ nghỉ. Mặt nước, cây xanh, đường dạo và không gian khoáng đạt trở thành một phần của sinh hoạt hằng ngày, giúp những buổi sáng bình thường cũng có chất lượng của một ngày nghỉ dưỡng.

Sau bữa sáng, gia đình không nhất thiết phải tuân theo một lịch trình cố định. Trẻ nhỏ thỏa sức vui chơi tại VinWonders quy mô 122 ha - công viên giải trí hàng đầu thế giới, quy tụ gần 200 trò chơi, hoặc rèn luyện kỹ năng tại Trung tâm Phát triển Thế hệ trẻ Young Paradise Hub.

VinWonders quy mô 122 ha mở ra những hành trình khám phá và vui chơi dành cho nhiều thế hệ.

Cùng lúc đó, cha mẹ thư giãn với bộ đôi sân golf đẳng cấp quốc tế rộng 155 ha, hay phục hồi năng lượng tại quần thể Spa & Beauty Paradise lớn bậc nhất Việt Nam, hoạt động 24/7. Ông bà có thể tận hưởng cảnh quan, gặp gỡ cộng đồng tuổi vàng và dành thời gian cho những hoạt động nhẹ nhàng.

Buổi chiều tại Vịnh Tiên sẽ tiếp nối bằng một hành trình mua sắm, ẩm thực và giải trí. Outlet cao cấp, Vincom Mega Mall Vịnh Tiên cùng các tuyến phố thương mại tạo thêm lựa chọn cho những buổi gặp gỡ, mua sắm hoặc dùng bữa của cả gia đình.

Outlet cao cấp, Vincom Mega Mall Vịnh Tiên cùng hệ thống phố thương mại và ẩm thực mở rộng trải nghiệm gia đình, tạo nhịp sống sôi động từ ngày đến đêm.

Hành trình trải nghiệm đa thế hệ liền mạch cả về không gian và thời gian

Sức hấp dẫn ở Vịnh Tiên không chỉ nằm ở việc có nhiều tiện ích, mà ở cách các trải nghiệm được kết nối liền mạch cả về không gian lẫn thời gian. Một ngày vui chơi của con có thể tiếp nối bằng bữa tối của cả nhà. Một buổi mua sắm có thể kết thúc bằng cuộc dạo bộ bên mặt nước. Những thành viên lựa chọn các hoạt động riêng vào ban ngày vẫn có thể trở về bên nhau khi ngày dần khép lại.

Khi màn đêm buông xuống hẳn, Nhà hát Sóng Xanh rực sáng khi trở thành điểm hẹn của âm nhạc, nghệ thuật và những sự kiện bên bờ biển. Quần thể rộng 7 ha, với nhà hát 5.000 chỗ và quảng trường sức chứa 60.000 người, mở ra không gian để cả gia đình cùng thưởng thức một đêm diễn, chương trình nghệ thuật hoặc hoạt động cộng đồng.

Nhà hát Sóng Xanh mở ra không gian văn hóa - nghệ thuật bên biển, nơi những trải nghiệm chung trở thành ký ức đáng nhớ của cả gia đình.

Với trẻ nhỏ, đó có thể là buổi hòa nhạc đầu tiên hoặc lần đầu được bước vào một công trình văn hóa quy mô lớn. Với cha mẹ, đó là khoảng thời gian tạm rời công việc để cùng con chia sẻ cảm xúc. Với ông bà, đó là cơ hội tiếp tục làm giàu đời sống tinh thần và đồng hành cùng các thế hệ sau.

Những trải nghiệm ấy tạo nên “vốn sống” không thể đo đếm. Đó là sự tò mò của trẻ nhỏ được đánh thức, thói quen vận động được hình thành, gu thưởng thức nghệ thuật được bồi đắp và những câu chuyện gia đình được viết tiếp qua từng ngày.

Sở hữu bất động sản tại Vịnh Tiên không đơn thuần là làm chủ căn nhà nghỉ dưỡng hạng sang, mà là quyền sở hữu di sản truyền đời đắt giá và khan hiếm bậc nhất Việt Nam. Bằng cách mang cả thế giới trải nghiệm về ngưỡng cửa và trả lại cho con người tài sản quý giá nhất là quỹ thời gian sống trọn vẹn bên nhau, Vịnh Tiên trở thành đại diện hoàn hảo cho một “Quận Nhất” thế hệ mới trong kỷ nguyên vươn mình ra đại dương của TP.HCM.