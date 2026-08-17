Better Choice Awards 2026 khởi động: Mở rộng không gian tôn vinh đổi mới sáng tạo với Nation Builders Awards

ANTD.VN - Better Choice Awards 2026 bước vào mùa giải thứ tư với bốn trục giải, trong đó Nation Builders Awards là điểm nhấn hoàn toàn mới, mở rộng phạm vi ghi nhận từ giá trị của sản phẩm, dịch vụ tới những đóng góp có khả năng tạo dựng năng lực phát triển dài hạn cho Việt Nam.

Better Choice Awards 2026 chính thức khởi động với chủ đề “Innovation Beyond Borders – Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới”, tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những giá trị đổi mới sáng tạo đã được ứng dụng vào đời sống thực, tạo ra lợi ích thiết thực cho người dùng và cộng đồng.

Sau ba mùa giải, Better Choice Awards tiếp tục duy trì ba trục giải gồm Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Innovative Choice Awards, đồng thời bổ sung Nation Builders Awards – trục giải hoàn toàn mới trong mùa 2026. Sự xuất hiện của Nation Builders Awards đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý về phạm vi của giải thưởng: bên cạnh những sản phẩm và giải pháp tạo ra thay đổi trong đời sống, BCA 2026 hướng tới ghi nhận cả những doanh nghiệp đang góp phần xây dựng năng lực phát triển của đất nước.

Từ lựa chọn tốt hơn đến những giá trị lớn hơn

Tinh thần “Better, not the Best” tiếp tục là nền tảng của Better Choice Awards. Giải thưởng không hướng tới việc tìm ra một sản phẩm “tốt nhất” theo nghĩa tuyệt đối, mà tìm kiếm những lựa chọn phù hợp, tạo ra giá trị thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng trong từng hoàn cảnh.

Theo đó, Smart Choice Awards tập trung vào các sản phẩm công nghệ tiêu dùng; Car Choice Awards ghi nhận những lựa chọn nổi bật trong lĩnh vực ô tô và phương tiện đi lại; trong khi Innovative Choice Awards mở rộng không gian cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và sáng kiến đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.

Nếu ba trục giải trên nhìn vào những giá trị đổi mới đã đi vào đời sống, thì Nation Builders Awards đưa góc nhìn của Better Choice Awards lên một tầng rộng hơn. Trục giải mới đặt câu hỏi về những gì doanh nghiệp có thể tạo dựng cho nền kinh tế và xã hội trong dài hạn: từ việc làm, hạ tầng, công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực cho tới nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Đây cũng là những đóng góp vượt khỏi phạm vi của một sản phẩm tiêu dùng đơn lẻ. Một doanh nghiệp có thể không chỉ tạo ra một sản phẩm tốt, mà còn xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ hàng triệu người, làm chủ một công nghệ quan trọng, phát triển một ngành công nghiệp mới, nâng cấp chuỗi cung ứng hoặc tạo ra những năng lực mà nền kinh tế có thể tiếp tục sử dụng trong nhiều năm.

Nation Builders Awards – trục giải hoàn toàn mới mùa 2026

Nation Builders Awards được xây dựng để tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp ở tầm kiến quốc, với danh hiệu trung tâm là Kiến tạo Đất nước. Đây là sự ghi nhận dành cho những doanh nghiệp không chỉ tạo ra kết quả kinh doanh cho riêng mình, mà còn góp phần tạo dựng những giá trị có sức lan tỏa đối với nền kinh tế và xã hội.

Điểm khác biệt quan trọng nhất của trục giải này nằm ở cách thức xét chọn. Trong khi các trục giải khác của Better Choice Awards kết hợp giữa đánh giá chuyên môn và tiếng nói người tiêu dùng, Nation Builders Awards không có bình chọn người dùng. Các đóng góp ở cấp độ quốc gia được đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn mở rộng, với sự tham gia của đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cùng các cơ quan chuyên môn, chuyên gia, nhà nghiên cứu và những người có kinh nghiệm quản lý, dẫn dắt trong từng lĩnh vực.

Cách tiếp cận này xuất phát từ chính bản chất của hạng mục. Giá trị của một dự án hạ tầng, một công nghệ chiến lược hay một chương trình phát triển nguồn nhân lực không thể được phản ánh đầy đủ bằng một cuộc bình chọn đại chúng. Thay vào đó, Hội đồng xem xét những kết quả có thể kiểm chứng như quy mô và độ phủ hạ tầng, số lượng người dân và doanh nghiệp được phục vụ, năng lực làm chủ công nghệ, mức đầu tư cho R&D, tỷ lệ nội địa hóa, mức độ chuyển giao công nghệ hay tác động có thể đo lường đối với chất lượng sống.

Sáu hướng kiến tạo, một mục tiêu chung

Nation Builders Awards 2026 được xây dựng theo sáu trục đóng góp, mỗi trục phản ánh một hướng kiến tạo khác nhau:

● Hạ tầng và Năng lượng Quốc gia

● Huyết mạch Tài chính Quốc gia

● Công nghệ và Công nghiệp Chiến lược

● Chất lượng sống người Việt

● Đối tác đầu tư nước ngoài kiến tạo cứ điểm toàn cầu

● Khởi nghiệp kiến tạo đột phá

Mỗi lĩnh vực có hệ quy chiếu và tiêu chí riêng, nhằm bảo đảm những đóng góp có bản chất khác nhau được đánh giá đúng với đặc thù của mình.

Trong mỗi trục, doanh nghiệp được xem xét trên những gì đã làm và có thể chứng minh bằng kết quả thực tế. Bên cạnh quy mô tác động tới nền kinh tế hoặc đời sống người dân, Hội đồng có thể đánh giá năng lực công nghệ, mức độ tự chủ, hiệu quả đầu tư, khả năng tạo ra năng lực mới và tính bền vững của đóng góp theo thời gian.

Chính vì vậy, danh hiệu Kiến tạo Đất nước không đơn thuần ghi nhận quy mô của doanh nghiệp. Điều được xem xét là doanh nghiệp đã tạo ra năng lực mới nào, giải quyết bài toán dài hạn nào và những giá trị đó có thể tiếp tục lan tỏa ra sao trong tương lai.

Đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của đổi mới sáng tạo

Sự xuất hiện của Nation Builders Awards cũng phản ánh một chuyển động rộng hơn trong nền kinh tế. Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, đồng thời đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực chính của tiến trình phát triển.

Trong bối cảnh đó, vai trò của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc đưa công nghệ mới ra thị trường. Những doanh nghiệp dẫn dắt còn có thể tham gia xây dựng hạ tầng, phát triển nhân lực, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực sản xuất và đưa thương hiệu Việt tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nation Builders Awards vì thế mở rộng cách nhìn về đổi mới sáng tạo: một sản phẩm có thể thay đổi trải nghiệm của người dùng, nhưng một doanh nghiệp có năng lực kiến tạo có thể góp phần thay đổi năng lực của cả một ngành, một thị trường và xa hơn là của quốc gia.