Từ “Chuyến đi Hạnh phúc” đến hành trình nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ em

ANTD.VN -Không chỉ mang đến những trải nghiệm mới, “Happy Tour - Chuyến đi hạnh phúc” còn mở ra cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cơ hội khám phá thế giới và có động lực vươn lên. Hành trình ấy cũng cho thấy cách Acecook Việt Nam bền bỉ hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng trẻ em từ những hỗ trợ thiết yếu đến việc tạo thêm cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển.

Khi một chuyến đi mở ra nhiều hơn những trải nghiệm

“Happy Tour - Chuyến đi hạnh phúc” là hoạt động thuộc dự án “Gói mì Hạnh phúc” do Acecook Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thay vì chỉ dừng lại ở những hỗ trợ mang tính ngắn hạn, chương trình tạo điều kiện để các em được trực tiếp trải nghiệm, học hỏi và khám phá những điều mới mẻ, từ đó có thêm hành trang cho hành trình trưởng thành.

Được triển khai từ năm 2023, Happy Tour đến nay đã đi qua 4 mùa, đồng hành cùng hơn 170 trẻ em đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ban lãnh đạo Acecook Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh và thầy cô tham gia chương trình

Nếu những hỗ trợ về dinh dưỡng, học tập góp phần tạo nền tảng để trẻ em phát triển, thì những trải nghiệm thực tế có thể giúp các em mở rộng góc nhìn, khám phá khả năng của bản thân và nhìn thấy nhiều hơn những lựa chọn cho tương lai. Từ đó, giá trị của chuyến đi không chỉ nằm ở những trải nghiệm trong 5 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ở sự tự tin, những góc nhìn mới và động lực mà các em có thể mang theo sau khi hành trình kết thúc.

Những hành trang cho tương lai

Tiếp nối hành trình đó, Happy Tour 2026 chào đón 42 trẻ em đến từ Quảng Ninh, Thành phố Huế, Quảng Ngãi, Cà Mau, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nghệ An tham gia chuỗi hoạt động học tập, khám phá và giao lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với định hướng “Trải nghiệm - Truyền cảm hứng - Định hướng tương lai”, hành trình năm nay được thiết kế để các em không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tương tác với nhiều môi trường học tập, làm việc, văn hóa và nghề nghiệp khác nhau.

Các em học sinh đến từ 7 tỉnh, thành phố tham quan văn phòng và nhà máy Acecook Việt Nam

Tại Acecook Việt Nam, các em có dịp tham quan văn phòng và nhà máy, giao lưu cùng Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên, tìm hiểu về môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy trình sản xuất hiện đại cũng như những giá trị được xây dựng trong doanh nghiệp.

Hành trình cũng đưa các em khám phá Thành phố Hồ Chí Minh qua những địa điểm văn hóa, lịch sử, du lịch tiêu biểu. Đặc biệt, thông qua mô hình giáo dục hướng nghiệp, các em được thử sức với nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, khám phá sở thích, năng lực của bản thân, từ đó hình dung cụ thể hơn về những lựa chọn trong tương lai.

Các em có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp mơ ước trong tương lai của mình

Từ những trải nghiệm ấy, điều đọng lại với các em không chỉ là niềm vui, mà còn là thêm một lý do để cố gắng. Với Nguyễn Thị Thảo Vy, 15 tuổi, đến từ Khánh Hòa, chuyến tham quan nhà máy Acecook trở thành một động lực mới: “Sau chuyến đi, em có thêm động lực cố gắng học tập thật tốt, đạt nhiều điểm cao để có cơ hội được quay lại đây một lần nữa.”

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam, chia sẻ: “Chuyến đi hạnh phúc không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà còn là một hành trình kết nối yêu thương.” Theo ông, điều doanh nghiệp kỳ vọng là những trải nghiệm từ chương trình có thể tiếp thêm cho các em niềm tin vào bản thân, mạnh dạn nuôi dưỡng ước mơ và từng bước biến những ước mơ ấy thành hiện thực.

Ông Kaneda Hiroki - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam phát biểu tại chương trình

Từ hỗ trợ thiết yếu đến tạo cơ hội phát triển

Happy Tour không phải một hoạt động riêng lẻ, mà là bước tiếp nối trong hành trình đồng hành dài hạn Acecook Việt Nam đã triển khai trong nhiều năm qua với mong muốn đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Trong đó, “Gói mì Hạnh phúc” là một trong những chương trình cộng đồng trọng điểm được triển khai từ năm 2019.

Sau hơn 7 năm, dự án đã góp phần tăng khẩu phần ăn cho hơn 60.000 lượt trẻ em, trao hơn 85.000 thùng mì, gần 2.550 suất học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập cho gần 2.200 trẻ em và xây dựng 3 công trình nước sạch phục vụ gần 4.650 trẻ em trên toàn quốc, với tổng kinh phí hơn 18,5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó giám đốc Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam phát biểu tại chương trình

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, cho biết: “Ngoài việc hỗ trợ các sản phẩm dinh dưỡng, Acecook Việt Nam còn giúp cho các em có cơ hội được học tập, phát triển, tạo động lực để các em vượt lên những khó khăn trong cuộc sống”.

Từ những mùa Happy Tour đầu tiên đến hành trình năm 2026, Acecook Việt Nam đang từng bước mở rộng ý nghĩa của hai chữ “hạnh phúc”: không chỉ là mang đến niềm vui trong hiện tại, mà còn góp phần tạo thêm cơ hội để trẻ em tự tin bước về phía tương lai. Đó cũng là cách Acecook Việt Nam thực hiện sứ mệnh “Cook happiness - Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực”, hướng đến ba giá trị Happy Consumers - Happy Society - Happy Employees.