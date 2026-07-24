Diễn biến nóng cổ phiếu PNJ: Kỷ lục hơn 41,3 triệu đơn vị sang tay nhưng vẫn chưa thoát giá sàn

ANTD.VN - Tâm điểm thị trường chứng khoán hôm nay là cổ phiếu PNJ khi mã này ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới hơn 41,3 triệu đơn vị, dù vẫn chưa thể thoát giá sàn.

Sau khi mở cửa chớm xanh, thị trường chứng khoán hôm nay nhanh chóng đảo chiều với áp lực cung lan rộng. Sắc đỏ mở rộng trên bảng điện tử, với không ít trong số đó là các bluechip, khiến có thời điểm VN-Index mất tới hơn 20 điểm, về vùng 1.675 điểm.

Tại đây, lực cầu xuất hiện đã giúp chỉ số thu hẹp biên độ. Tạm dừng nghỉ trưa, sàn HOSE ghi nhận 97 mã tăng và 193 mã giảm, VN-Index giảm 5,77 điểm (-0,34%), xuống 1.693,61 điểm.

Trên sàn HNX sáng nay cũng chỉ có 43 mã tăng và 66 mã giảm. Dù vậy, HNX-Index tăng 1,32 điểm (+0,47%), lên 282,39 điểm. UPCoM-Index chỉ tăng nhẹ 0,3 điểm (+0,24%), lên 125,83 điểm.

Áp lực bán quay trở lại thị trường chứng khoán trong phiên cuối tuần

Phiên chiều, một lần nữa áp lực bán lại lấn át khiến VN-Index không giữ được đà phục hồi. Trên sàn HOSE, kết phiên, số mã giảm lên tới 227, trong khi chỉ có 88 mã tăng.

Riêng rổ VN30 có 21 mã giảm, 7 mã tăng và 2 mã đứng giá. Giảm sâu nhất trong rổ này là MWG với mức giảm 4,9%, theo sau là GVR, SSI giảm trên 3%. Các mã còn lại có biên độ giảm hẹp hơn.

Ở chiều ngược lại, BSR tăng mạnh nhất rổ VN30 cũng chỉ đạt mức tăng 2,78%, theo sau là STB tăng 2,08%. Ngoài ra là VNM, một số cổ phiếu ngân hàng (TPB, VCB) hay dầu khí (GAS, PLX) cũng chỉ tăng nhẹ trên dưới 1%.

Tiêu điểm phiên chiều là cổ phiếu PNJ. Nếu như phiên sáng, cổ phiếu này chỉ khớp lệnh hơn 1,1 triệu đơn vị thì chỉ trong phiên chiều, lực cầu bất ngờ được tung ra, quét gần như toàn bộ khối lượng bán.

Cổ phiếu này chốt phiên ở mức giá sàn, với khối lượng khớp lệnh tăng đột biến lên tới 41,32 triệu đơn vị, tương đương khoảng 8% vốn hóa PNJ, với giá trị giao dịch hơn 1.270 tỷ đồng tính theo giá đóng cửa (30.750 đồng/cổ phiếu). Đây là khối lượng giao dịch lớn nhất trong lịch sử niêm yết của cổ phiếu này.

Đáng nói, khối ngoại vẫn trong xu hướng bán ròng mạnh. Khối này chỉ mua vào hơn 1,41 triệu cổ phiếu PNJ, trong khi bán ra gần 18,77 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối này đã bán ròng hơn 17,34 triệu cổ phiếu , tương ứng khoảng 522,29 tỷ đồng. Lượng bán ròng này bằng khoảng 42% tổng khối lượng giao dịch của PNJ trong phiên.

Điều này cho thấy phần lớn số cổ phiếu PNJ bán ra đã được dòng tiền nội hấp thụ. Hiện chưa rõ bên mua vào là nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước hay tự doanh công ty chứng khoán.

Như vậy, từ vùng hơn 63.000 đồng/cổ phiếu đầu tháng 7, PNJ đã giảm xuống còn 30.750 đồng, tương đương mất hơn một nửa thị giá. Vốn hóa doanh nghiệp hiện cũng giảm hơn một nửa, còn khoảng 15.735 tỷ đồng sau khi cựu CEO P-Lab, công ty thành viên của PNJ, bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương.

Chốt phiên, VN-Index giảm 13,27 điểm (-0,78%) xuống 1.686,11 điểm. HNX-Index hôm nay giảm mạnh 8,08 điểm (-2,78%) xuống 272,99 điểm.

UPCoM-Index là chỉ số duy nhất tăng điểm khi tăng nhẹ 0,36 điểm (-0,29%) lên 125,89 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh so với 2 phiên gần đây, chỉ còn chưa đến 670 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị xấp xỉ 15.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ đồng.