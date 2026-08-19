Làm gì khi thị trường chứng khoán đang làm nhà đầu tư nản lòng?

ANTD.VN - Trong bối cảnh thị trường giao dịch cầm chừng, dòng tiền chưa nhập cuộc, triển vọng ngắn hạn của thị trường chứng khoán được cho là chưa sớm cải thiện.

Dòng tiền còn thận trọng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong những phiên giao dịch làm cho đa phần nhà đầu tư nản lòng. Các chỉ số có phiên tăng điểm, có phiên giảm điểm, thậm chí có phiên biến động với biên độ tương đối lớn. Thế nhưng, sự biến động này đa phần chỉ phụ thuộc vào một nhóm cổ phiếu lớn, trong khi tình hình giao dịch chung tương đối ảm đạm.

Dòng tiền trên thị trường bất ngờ thu hẹp đáng kể với giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE những phiên gần đây chỉ còn khoảng trên 10.000 tỷ/phiên. Vào cuối tuần trước, chỉ trong vòng 2 phiên, chỉ số VN-Index mất tới hơn 60 điểm. Thông thường, trong những phiên thị trường biến động mạnh, thanh khoản sẽ tăng đột biến. Thế nhưng ngay cả trong những phiên giảm mạnh như vậy, giá trị khớp lệnh trên HOSE chỉ khoảng 16.000 tỷ đồng.

Diễn biến trên cho thấy, sau thời gian giao dịch kém hiệu quả, nhà đầu tư đang giữ vị thế quan sát nhiều hơn là hành động, bất chấp lực cung gia tăng mạnh.

Một nguyên nhân khác khiến dòng tiền chưa thực sự trở lại, đó là trạng thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Tính theo tháng, khối này đã bán ròng liên tục từ đầu năm, tổng giá trị bán ròng lên đến hơn 90.000 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán ảm đạm khiến nhiều nhà đầu tư khó chịu

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, thanh khoản thấp không đồng nghĩa thị trường sắp bước vào đợt suy yếu. Thực tế, thanh khoản thấp đôi khi phản ánh trạng thái thận trọng của nhà đầu tư, khi người bán không muốn bán rẻ, trong khi người mua cũng chưa muốn mua đuổi. Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam đang chờ những thông tin quan trọng liên quan đến câu chuyện nâng hạng, điều này có thể là một phần lý do khiến nhiều nhà đầu tư đứng ngoài cuộc chờ đợi.

Hạn chế bắt đáy hoặc mua đuổi, tích lũy dần cổ phiếu có nền tảng tốt

Với diễn biến thị trường những phiên gần đây, các công ty chứng khoán đa phần có chung nhận định cho rằng xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên hạn chế mở vị thế mua mới và chờ tín hiệu thanh khoản cải thiện.

Chứng khoán TPBS cho rằng, VN-Index đã kiểm định nhưng chưa vượt thành công đường MA20 tại 1.736 điểm. Việc chỉ số tiếp tục giao dịch dưới hệ thống đường trung bình cho thấy xu hướng vẫn thiên về tiêu cực.

Về trung hạn, VN-Index vẫn nằm trong xu hướng giảm khi hình thành các đáy thấp dần và đỉnh thấp dần kể từ tháng 5/2026. Nhịp phục hồi từ cuối tháng 7 đến nay chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng này.

Dù vậy, TPBS cho rằng cơ hội vẫn có thể xuất hiện trong các nhịp điều chỉnh, đặc biệt tại những vùng hỗ trợ trung và dài hạn từng được ghi nhận quanh 1.650 và 1.600 điểm.

Cùng nhận định, Chứng khoán ACBS đánh giá xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế, đồng nghĩa khả năng hồi phục của VN-Index chưa được xác nhận. Trong kịch bản này, chỉ số có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm, trước khi hướng về vùng hỗ trợ sâu hơn tại 1.650-1.660 điểm.

Chứng khoán CSI cũng tiếp tục giữ quan điểm thận trọng, khuyến nghị hạn chế mở vị thế mua mới và chờ tín hiệu thanh khoản cải thiện hoặc VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.660 điểm.

Trong khi Chứng khoán SHS lại cho rằng giai đoạn thị trường đang chuyển sang trạng thái tích lũy với thanh khoản thấp có thể tạo ra vùng định giá tương đối hợp lý và thị trường có khả năng tiếp tục cân bằng.

SHS cho rằng các cổ phiếu chất lượng đang phục hồi sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, phần lớn nhóm ngành vẫn đang trong quá trình tích lũy nên chưa xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư vượt trội. Một số nhóm như năng lượng - dầu khí, bảo hiểm, cảng biển và bất động sản vẫn duy trì xu hướng tăng trung dài hạn tương đối tích cực.

Theo các chuyên gia, các động lực tăng trưởng cuối năm đến từ: điểm tựa kinh tế vĩ mô; câu chuyện thoái vốn Nhà nước; nâng hạng thị trường; và định giá hấp dẫn.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong vùng nhạy cảm. Do đó, với nhà đầu tư cá nhân, chiến lược phù hợp lúc này không phải bắt đáy hay mua đuổi, mà là duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý và chuẩn bị danh mục cổ phiếu cơ bản tốt để giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh.