Gạo ST25 chính thức được phân phối tại hệ thống lớn tại Đức

ANTD.VN - Tuần hàng Việt Nam tại Selgros Berlin được tổ chức từ 17-21/8/2026 tại Selgros Lichtenberg Berlin nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm Việt Nam tới người tiêu dùng Đức. Đáng chú ý, trong khuôn khổ tuần hàng, gạo ST25 Việt Nam chính thức được đưa lên kệ và phân phối tại hệ thống Selgros.

Gạo ST25 của Việt Nam được giới thiệu tại Selgros Berlin (Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức)

Selgros Cash & Carry là một trong những hệ thống bán buôn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn tại Đức, thuộc Transgourmet Central & Eastern Europe (tập đoàn có 38 địa điểm bán trên toàn nước Đức, cung cấp hơn 60.000 mặt hàng trên diện tích bán hàng lên tới 11.000 m²).

Hệ thống phục vụ chủ yếu các khách hàng kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, bán lẻ, doanh nghiệp và các cơ sở dịch vụ. Với mạng lưới phân phối rộng và danh mục sản phẩm đa dạng, Selgros là một kênh quan trọng để các sản phẩm thực phẩm quốc tế tiếp cận thị trường Đức.

Việc gạo ST25 chính thức lên kệ Selgros là một minh chứng cho thấy kết nối thương mại có thể tạo ra kết quả thực chất khi doanh nghiệp hai bên cùng kiên trì theo đuổi, đáp ứng các yêu cầu của thị trường và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Theo Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành, việc ST25 chính thức được phân phối tại Selgros mang ý nghĩa đặc biệt trong quá trình đưa các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Đức. Đây cũng là bước đi quan trọng trong định hướng nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam, chuyển từ xuất khẩu chủ yếu theo sản lượng sang chú trọng hơn đến chất lượng, thương hiệu, giá trị và khả năng tiếp cận trực tiếp các hệ thống phân phối tại châu Âu.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cũng lưu ý, việc đưa sản phẩm lên kệ mới chỉ là bước khởi đầu. Để duy trì vị trí lâu dài trên thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục chú trọng chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bao bì, khả năng cung ứng ổn định cũng như hoạt động quảng bá và tiếp thị phù hợp với thị trường Đức.

Ông Mario Berger- Giám đốc Selgros Berlin Lichtenberg cho hay, người Đức ngày càng yêu thích sản phẩm Việt từ các loại trái cây nhiệt đới đến thủy hải sản, gia vị hay đồ khô, bún phở Việt Nam. Trong tương lai, ông hi vọng sẽ có nhiều các loại nông sản Việt Nam hơn nữa trên kệ hàng của Selgros.

Đây là lần thứ 4, Thương vụ Việt Nam tại Đức tổ chức các sự kiện ngày hàng tại các siêu thị Đức, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong việc kết nối với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ của Đức, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận thị trường và mở rộng thị trường xuất khẩu.