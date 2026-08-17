Xuất khẩu rau quả dự báo sẽ tăng trưởng tích cực trong quý III

ANTD.VN - Rau quả là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Dự báo quý III, xuất khẩu rau quả sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Sầu riêng đóng góp hơn 1 tỷ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong các tháng đầu năm 2026

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), trong 7 tháng năm 2026, sản xuất cây ăn quả tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025 nhờ diện tích cho thu hoạch mở rộng và điều kiện thời tiết thuận lợi. Hầu hết các loại cây ăn quả chủ lực đều ghi nhận sản lượng tăng, góp phần bảo đảm nguồn cung cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Cùng với đó, xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm đạt kim ngạch 3,7 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực khi đạt 520,8 triệu USD trong tháng 6, tăng 104,1% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 1,06 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 46,0% tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của cả nước.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất với kim ngạch đạt 970 triệu USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 91,0% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng; tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc) và Papua New Guinea.

Sau sầu riêng, chuối và thanh long đứng thứ hai và thứ ba về kim ngạch xuất khẩu.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. Trong 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 2 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 55% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Đà tăng trưởng tích cực của thị trường Trung Quốc chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu nhập khẩu các loại trái cây nhiệt đới, đặc biệt là sầu riêng, thanh long, chuối, dừa tươi và xoài...

Bên cạnh đó, thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, EU… cũng tăng trưởng khá.

Trong quý III, xuất khẩu rau quả của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng để toàn ngành hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch khoảng 9,5–10 tỷ USD trong cả năm 2026, tăng 11,8–17,6% so với năm 2025.

Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn được xác định đến từ sự phục hồi nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc. Cùng với đó, việc Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường đối với sầu riêng tươi của Việt Nam từ ngày 13/7/2026 với các yêu cầu kiểm dịch thuận lợi hơn được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng, đồng thời góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.