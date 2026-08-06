Bamboo Capital và BCG Land bị hủy tư cách công ty đại chúng

ANTD.VN - Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa hủy tư cách công ty đại chúng sau khi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) và Công ty CP BCG Land (Mã: BCR). Các quyết định có hiệu lực từ ngày 5/8.

Trước đó, trong tháng 7 vừa qua, HOSE đã quyết định hủy niêm yết bắt buộc hơn 880 triệu cổ phiếu BCG do doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán trong 3 năm liên tiếp. Quyết định được đưa ra sau hơn 9 tháng cổ phiếu BCG bị đình chỉ giao dịch.

BCG có phiên giao dịch cuối cùng vào ngày 9/10/2025 với giá 2.530 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 2.227 tỷ đồng. So với mức đỉnh lịch sử 22.850 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 3/2022, thị giá cổ phiếu này đã giảm gần 10 lần.

Đối với BCG Land, cổ phiếu BCR bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26/6 do tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Thời điểm bị đình chỉ giao dịch, thị giá BCR chỉ còn 1.000 đồng/cp, so với mức đỉnh lịch sử hơn 13.000 đồng/cp trước đó.

Mã này chính thức giao dịch trên UPCoM từ tháng 12/2023 với giá đỉnh lịch sử 13.040 đồng/cổ phiếu, trong khi tại phiên giao dịch gần nhất chỉ còn 1.000 đồng/cổ phiếu.

Hai doanh nghiệp "họ" Bamboo Capital cùng bị hủy tư cách công ty đại chúng

Trong thư gửi cổ đông, Tổng Giám đốc Bamboo Capital, ông Ng Wee Siong Leonard cho biết Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của việc cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới cổ đông vì những ảnh hưởng phát sinh trong thời gian qua.

Theo Bamboo Capital, việc chậm công bố các báo cáo tài chính từ năm 2024 đến nay xuất phát từ quá trình tái cấu trúc toàn diện, biến động nhân sự cấp cao và bộ phận tài chính - kế toán, cùng với việc nhiều hồ sơ phục vụ kiểm toán phải bàn giao cho cơ quan điều tra khiến doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán không thể tiếp cận đầy đủ tài liệu trong một khoảng thời gian.

Doanh nghiệp cho biết đã tìm được đơn vị kiểm toán mới, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để phục vụ công tác kiểm toán và phối hợp với cơ quan chức năng nhằm hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên đến nay các báo cáo tài chính còn tồn đọng vẫn chưa thể công bố.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bamboo Capital cho rằng việc hủy niêm yết không đồng nghĩa doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Các công ty thành viên, dự án và hợp đồng vẫn được triển khai theo quy định, trong khi quyền lợi hợp pháp của cổ đông vẫn được bảo đảm.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo tài chính, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, xử lý các tồn tại pháp lý và triển khai chương trình tái cấu trúc giai đoạn 2026 - 2030 với trọng tâm là cơ cấu danh mục đầu tư, xử lý công nợ, tái cơ cấu các khoản nợ, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và bổ sung nguồn vốn.

Như vậy, đến thời điểm này, “hệ sinh thái” Bamboo Capital chỉ còn 2 công ty đại chúng là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã: TCD) và Công ty CP BCG Energy (mã: BGE).

Tuy nhiên, cả hai cổ phiếu này cũng đang trong diện hạn chế giao dịch trên UPCoM. Trước đó, TCD đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE.

Hiện báo cáo tài chính năm 2025 của TCD bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Theo Tracodi, việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến xuất phát từ những khó khăn trong quá trình thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán đối với một số khoản mục trọng yếu, trong bối cảnh doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ những biến động của hệ sinh thái Bamboo Capital. Công ty cho biết sẽ tập trung xử lý công nợ, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tái cơ cấu tài chính để khắc phục các tồn tại.

Diễn biến tiêu cực của các doanh nghiệp “họ” Bamboo Capital bắt đầu từ tháng 2/2025 khi ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm nhà sáng lập Bamboo Capital bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra các sai phạm theo quy định pháp luật.