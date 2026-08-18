BIDV giới thiệu những giải pháp số toàn diện trong chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026

ANTD.VN - Ngày 18/8/2026, Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương và đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Lãnh đạo NHNN, lãnh đạo bộ, ngành và BIDV chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Đây là dịp để các ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ giới thiệu những sáng kiến, giải pháp tiêu biểu, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện của ngành Ngân hàng. Tại sự kiện, BIDV tập trung giới thiệu hai giải pháp số nổi bật là BIDV Home và MyShop Pro. Hai giải pháp thể hiện rõ định hướng tiên phong trong đổi mới công nghệ, xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao trải nghiệm khách hàng đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của từng phân khúc khách hàng.

BIDV Home - Giải pháp tài chính số toàn diện, trọn hành trình an cư

BIDV Home là nền tảng tài chính số được BIDV phát triển nhằm đồng hành cùng khách hàng trên toàn bộ hành trình tìm kiếm và hiện thực hóa nhu cầu an cư.

Nền tảng số hóa xuyên suốt quy trình vay mua nhà, mua xe, từ tìm kiếm, đăng ký, theo dõi hồ sơ, giải ngân đến ký số, mang đến trải nghiệm thuận tiện, minh bạch và liền mạch cho khách hàng.

Phó Tổng Giám đốc BIDV Lê Huy Hoàng giới thiệu các giải pháp công nghệ nổi bật của ngân hàng.

Không dừng lại ở việc số hóa quy trình tài chính, BIDV Home còn kết nối khách hàng với hệ sinh thái các chủ đầu tư, hãng xe và đối tác uy tín. Nền tảng tích hợp các công nghệ thông minh như AI Search, bản đồ giá, bản đồ quy hoạch cùng hàng nghìn sản phẩm bất động sản “tích xanh” đã được BIDV kiểm chứng, hỗ trợ khách hàng chủ động tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính.

MyShop Pro - Giải pháp số toàn diện cho tiểu thương, hộ kinh doanh

Hướng tới nhóm khách hàng tiểu thương và hộ kinh doanh, MyShop Pro là một trong những bộ giải pháp quản lý bán hàng toàn diện đầu tiên được phát triển bởi ngân hàng, tích hợp các công cụ quản lý kinh doanh, thanh toán, tài chính và hỗ trợ kê khai thuế trên một nền tảng duy nhất.

Thông qua việc tích hợp các nghiệp vụ thiết yếu trong hoạt động kinh doanh, MyShop Pro hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hiệu quả vận hành và từng bước chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang mô hình quản trị số. Đồng thời, giải pháp góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ kê khai, tuân thủ quy định của cơ quan Thuế trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng được số hóa.

Đoàn đại biểu tham quan gian hàng công nghệ của BIDV.

Khẳng định năng lực công nghệ và cam kết đổi mới

Việc BIDV mang các giải pháp số trực tiếp đến trình diễn tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và định hướng đầu tư, đổi mới mạnh mẽ của BIDV trong quá trình phát triển ngân hàng số.

Thông qua những nền tảng được thiết kế theo nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng, BIDV hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại, an toàn, thuận tiện, trong đó công nghệ không chỉ giúp tối ưu quy trình giao dịch mà còn trở thành công cụ đồng hành cùng khách hàng trong các nhu cầu tài chính và hoạt động kinh doanh hàng ngày.

BIDV cam kết tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển các giải pháp số mới, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời mang đến những trải nghiệm ngày càng thuận tiện và giá trị thiết thực hơn cho khách hàng.

Bên cạnh hoạt động trình diễn các giải pháp công nghệ, gian hàng BIDV tại sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động tương tác và trải nghiệm dành cho khách tham quan.

Khách tham quan có thể đến gian hàng BIDV tại Sảnh T1, Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội để trực tiếp trải nghiệm các giải pháp số và khám phá hệ sinh thái ngân hàng số của BIDV.