Vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam bị xử phạt

ANTD.VN - Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam bị xử phạt 140 triệu đồng vì có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Đa cấp Thiên Sư bị xử phạt 140 triệu đồng

Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam, mã số thuế: 0800480475; địa chỉ trụ sở chính: Lô XN23, Khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng bị xử phạt 140 triệu đồng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Công ty này có 2 hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp, bao gồm: Thực hiện không đúng thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định;

Và thực hiện không đúng quy định về việc thông báo tới Bộ Công Thương khi có thay đổi trong danh sách đào tạo viên.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đây không phải lần đầu tiên Công ty TNHH Thiên Sư bị xử phạt vì vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp. Gần nhất là năm 2024, Công ty bị xử phạt 245 triệu đồng vì 5 lỗi vi phạm.