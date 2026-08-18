Chứng khoán DNSE bị phạt nặng do hàng loạt vi phạm

ANTD.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ngày 17/8 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (HOSE: DSE).

Cụ thể, Chứng khoán DNSE bị phạt 137,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cơ quan thanh tra cho biết, tại một số thời điểm, Công ty cho các khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Công ty chứng khoán này cũng bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Bị phạt 65 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ. Tại một số thời điểm, Công ty đã cho một số khách hàng sử dụng tiền vay để mua chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

DNSE còn bị phạt 187,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 02/01/2024 đến ngày 10/06/2026, Công ty đã giải ngân cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cho một số cá nhân là người nội bộ, người liên quan của người nội bộ Công ty. Trong giai đoạn từ ngày 01/02/2024 đến ngày 25/12/2024, Công ty đã cho một số cá nhân vay tiền thông qua hình thức ký kết các hợp đồng đặt cọc mua cổ phiếu.

Khoản phạt lớn nhất lên tới 275 triệu đồng được Thanh tra Chứng khoán Nhà nước áp dụng cho DNSE đối với hành vi cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo cơ quan thanh tra, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 16/6/2026, Công ty cung cấp dịch vụ ứng lãi vị thế, ứng rút ký quỹ ngoài giờ và ứng trước ký quỹ cho hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh khi chưa báo cáo UBCKNN; Ngoài ra, cũng trong giai đoạn này, Công ty ký kết các thỏa thuận cho vay để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Như vậy, tổng số tiền phạt mà Chứng khoán DNSE phải nộp sau thanh tra lên tới 802,5 triệu đồng.

Không chỉ vậy, công ty chứng khoán này phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc dừng cung cấp dịch vụ tài chính, bao gồm: dịch vụ ứng lãi vị thế, ứng rút ký quỹ ngoài giờ, ứng trước ký quỹ cho hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, ký kết các thỏa thuận cho vay để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.