VETC, ePass thu 6.600 đồng/tháng: Chủ xe có bắt buộc phải trả khoản tiền này?

ANTD.VN - Từ tháng 8, ví điện tử liên kết VETC, ePass thu 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân. Chủ xe không muốn trả khoản này có thể đổi nguồn thanh toán.

Từ tháng 8/2026, nhiều chủ ô tô bắt đầu chú ý đến khoản phí 6.600 đồng mỗi tháng khi sử dụng phương thức thanh toán liên kết với tài khoản giao thông VETC, ePass.

Số tiền chỉ tương đương 79.200 đồng trong một năm đối với khách hàng cá nhân, nhưng điều khiến nhiều người quan tâm không đơn thuần nằm ở con số. Câu hỏi được đặt ra là: đây có phải khoản phí bắt buộc đối với tất cả chủ xe có tài khoản giao thông, và nếu không muốn trả thì có thể lựa chọn cách thanh toán nào khác?

Thông tin từ các đơn vị cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý cho thấy cần phân biệt rõ tài khoản giao thông với ví điện tử hoặc phương tiện thanh toán được liên kết với tài khoản đó. Khoản 6.600 đồng đang được quan tâm thuộc nhóm phí quản lý dịch vụ ví điện tử/phương tiện thanh toán liên kết, không phải một khoản phí sử dụng đường bộ mới.

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6.600 đồng/tháng là phí gì?

Từ ngày 1/8/2026, mức phí quản lý áp dụng với khách hàng cá nhân sử dụng ví điện tử liên quan đến dịch vụ VETC, ePass là 6.600 đồng/tháng/ví, đã bao gồm VAT.

Đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, mức được công bố là 66.000 đồng/tháng/ví.

Như vậy, nếu duy trì trong đủ 12 tháng, khách hàng cá nhân chi 79.200 đồng/năm cho khoản này; với tổ chức, doanh nghiệp là 792.000 đồng/năm.

Riêng VETC, biểu phí công bố ngày 20/7 xác định đây là “phí dịch vụ quản lý tài khoản áp dụng đối với dịch vụ Ví điện tử VETC”, biểu phí có hiệu lực từ ngày 1/8/2026.

Với ePass, phương tiện thanh toán được liên kết phổ biến là Viettel Money. Đại diện ePass cho biết khoản phí dịch vụ do đơn vị cung ứng phương tiện thanh toán trực tiếp thu để duy trì việc kết nối và xử lý thanh toán.

Đây là chi tiết rất quan trọng bởi cách gọi tắt “VETC, ePass thu phí tài khoản 6.600 đồng” có thể khiến người dùng hiểu rằng chỉ cần sở hữu tài khoản ETC là mặc nhiên phải nộp khoản tiền này.

Đây không phải phí BOT và không làm giá qua trạm tăng thêm 6.600 đồng

Khoản phí trên cũng không phải tiền sử dụng đường bộ hoặc một khoản cộng thêm mỗi khi xe đi qua trạm.

Đại diện VETC khẳng định phí quản lý ví điện tử không làm thay đổi mức giá qua trạm và không thu theo từng lượt phương tiện lưu thông. Cục Đường bộ Việt Nam cũng xác định bản chất đây là khoản phí liên quan đến ví điện tử, tách biệt với phí của tài khoản giao thông.

Ví dụ, một ô tô trong tháng không đi qua bất kỳ trạm BOT nào nhưng chủ xe vẫn duy trì ví thuộc diện thu phí thì khoản phí quản lý theo tháng vẫn có thể phát sinh theo chính sách của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Ngược lại, số tiền phải trả khi xe thực sự qua trạm vẫn phụ thuộc tuyến đường, loại phương tiện và biểu giá của từng trạm.

Vì sao trước đây không mất, nay lại có thêm 6.600 đồng?

Sự thay đổi liên quan đến mô hình thanh toán điện tử giao thông mới.

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản thu phí trước đây được chuyển đổi thành tài khoản giao thông. Tài khoản giao thông chủ yếu lưu thông tin chủ phương tiện và phương tiện, còn tiền thanh toán phải được lấy từ một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được kết nối với tài khoản này.

Phương tiện thanh toán đó có thể là ví điện tử, tài khoản hoặc thẻ ngân hàng và những hình thức được hệ thống hỗ trợ.

Theo các nhà cung cấp, thời gian đầu họ chưa thu phí quản lý nhằm hỗ trợ người sử dụng làm quen với mô hình mới. Sau giai đoạn đầu vận hành, khoản phí được đưa vào nhằm trang trải chi phí hạ tầng công nghệ, kết nối ngân hàng, đối soát giao dịch, bảo mật, xử lý khiếu nại và duy trì hệ thống thanh toán hoạt động liên tục.

Chủ xe có bắt buộc phải sử dụng ví điện tử?

Không phải mọi tài khoản giao thông đều bắt buộc phải gắn duy nhất với một ví điện tử cụ thể.

Quy định yêu cầu tài khoản giao thông phải được kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt hợp pháp, chứ không quy định tất cả chủ xe phải sử dụng một loại ví duy nhất. Cục Đường bộ Việt Nam từng khẳng định chủ phương tiện có quyền lựa chọn phương tiện thanh toán để kết nối với tài khoản giao thông.

Đây là cơ sở quan trọng để trả lời câu hỏi được nhiều tài xế đặt ra: nếu không muốn duy trì ví đang thu 6.600 đồng mỗi tháng, người dùng có thể kiểm tra các phương thức thanh toán khác mà VETC hoặc ePass đang hỗ trợ.

Tuy nhiên, đổi phương thức không đồng nghĩa chắc chắn không còn bất kỳ khoản phí nào.

Từng hình thức thanh toán có biểu phí, điều kiện sử dụng và cách tính riêng. Vì vậy, mục tiêu không nên đơn giản là “né 6.600 đồng”, mà là chọn phương án có tổng chi phí phù hợp nhất với nhu cầu đi lại.

Không muốn trả phí ví điện tử, chủ xe có thể làm gì?

Theo thông tin được các nhà cung cấp đưa ra, khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng ví điện tử hiện tại có thể hủy liên kết và lựa chọn nguồn thanh toán khác mà hệ thống hỗ trợ.

Khi hủy liên kết ví, người dùng sẽ không tiếp tục chịu khoản phí dịch vụ của chính ví đó; nếu phương thức mới có phí thì khoản phí sẽ được tính theo chính sách của phương thức thay thế.

Điều cần làm trước tiên là mở ứng dụng VETC hoặc ePass, kiểm tra mục quản lý phương tiện/nguồn thanh toán để xem tài khoản giao thông hiện đang kết nối với phương thức nào.

Sau đó, người dùng có thể xem những lựa chọn khác đang được nhà cung cấp hỗ trợ tại thời điểm thực hiện.

Người dùng VETC hiện có những lựa chọn nào?

Theo thông tin VETC công bố tháng 7/2026, ngoài Ví VETC, hệ thống đã hỗ trợ thêm một số phương thức gồm Ví trả sau BIDV, Ví trả sau TPBank và thẻ tín dụng TPBank. Nhà cung cấp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thêm phương thức thanh toán.

Điều này có nghĩa người dùng không nên mặc định Ví VETC là phương án duy nhất.

Tuy nhiên, cần đọc kỹ biểu phí.

Chẳng hạn, với một số sản phẩm Ví trả sau trên VETC, VETC công bố phí quản lý hạn mức bằng 3% giá trị giao dịch. Một lượt qua trạm có giá trị 100.000 đồng khi dùng phương thức này có thể phát sinh 3.000 đồng phí quản lý hạn mức, chưa kể phí chậm thanh toán nếu người dùng không hoàn trả đúng hạn.

Như vậy, với người đi cao tốc thường xuyên, chuyển từ khoản phí cố định 6.600 đồng/tháng sang hình thức tính phí theo giao dịch chưa chắc đã tiết kiệm hơn.

Đây là phép tính mỗi chủ xe nên thực hiện trước khi đổi.

Người dùng ePass có thể kiểm tra nguồn tiền liên kết

ePass hiện cho phép tài khoản giao thông liên kết với các nguồn tiền khác nhau theo khả năng hệ thống, trong đó có ví điện tử, tài khoản ngân hàng và một số loại thẻ/phương thức thanh toán được hỗ trợ. Trang hướng dẫn của ePass có quy trình liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng từ mục quản lý nguồn tiền.

Do danh sách ngân hàng, thẻ và các phương thức được hỗ trợ có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm, người sử dụng nên kiểm tra trực tiếp trên phiên bản ứng dụng đang dùng trước khi hủy nguồn thanh toán hiện tại.

Điều quan trọng là không hủy nguồn tiền cũ trước khi bảo đảm phương thức mới đã liên kết thành công.

Nếu xe lên cao tốc trong khi tài khoản giao thông không có nguồn thanh toán hợp lệ hoặc nguồn tiền không đủ để trả phí, phương tiện có thể không đủ điều kiện thực hiện giao dịch qua trạm.

Xe ít đi cao tốc có nên đổi phương thức?

Nhóm này cần tính toán kỹ nhất.

Một người chỉ đi cao tốc vài lần trong năm có thể cảm thấy 79.200 đồng phí quản lý ví mỗi năm không đáng để duy trì. Khi đó, một phương thức khác không thu phí cố định hàng tháng nhưng có phí theo từng giao dịch có thể phù hợp hơn.

Ngược lại, người đi cao tốc hàng tuần hoặc hàng ngày cần tính tổng phí của phương thức thay thế.

Ví dụ đơn giản: nếu một lựa chọn trả sau tính 3% trên giá trị giao dịch và một tài xế chi 2 triệu đồng phí qua trạm trong tháng, riêng khoản 3% đã tương đương 60.000 đồng. Trong trường hợp đó, 6.600 đồng phí cố định của ví có thể lại rẻ hơn nhiều.

Vì vậy, “không mất 6.600 đồng” chưa chắc đồng nghĩa với “tiết kiệm hơn”.

Có nhiều xe thì phí được tính thế nào?

Một vấn đề khác dễ gây nhầm là khoản phí được tính theo xe hay theo ví.

Thông tin được công bố cho thấy mức quản lý đang tính theo ví, không phải mỗi lần xe qua trạm. Với khách hàng tổ chức, một ví có thể liên kết nhiều phương tiện nhưng mức phí quản lý được công bố vẫn là 66.000 đồng/tháng đối với ví thuộc diện áp dụng.

Bởi vậy, doanh nghiệp có đội xe cần kiểm tra cấu trúc tài khoản của mình thay vì đơn giản lấy số xe nhân với 66.000 đồng.

Có nên hủy luôn tài khoản VETC hoặc ePass để khỏi mất phí?

Không nên nhầm giữa hủy ví/phương tiện thanh toán với hủy tài khoản giao thông hoặc dịch vụ ETC.

Muốn sử dụng làn thu phí điện tử, chủ phương tiện vẫn cần tài khoản giao thông đáp ứng quy định và có phương tiện thanh toán hợp lệ được kết nối.

Do đó, nếu mục tiêu chỉ là không sử dụng ví có phí quản lý hàng tháng, cách phù hợp là kiểm tra khả năng đổi nguồn thanh toán, chứ không nhất thiết phải hủy toàn bộ tài khoản ETC.

Chủ xe cũng không nên tự xóa liên kết ngay trước một chuyến đi dài khi chưa chắc nguồn tiền mới đã hoạt động.

Ba bước nên làm trước khi thay đổi

Trước hết, người dùng nên kiểm tra mình có thực sự đang bị thu 6.600 đồng hay không, bởi khoản phí liên quan đến phương tiện thanh toán đang sử dụng.

Tiếp theo, kiểm tra danh sách phương thức thay thế trên ứng dụng VETC/ePass và đọc kỹ ba loại chi phí: phí duy trì, phí giao dịch và các phí phát sinh như trả sau/chậm thanh toán.

Cuối cùng, chỉ hủy ví cũ sau khi nguồn thanh toán mới đã liên kết thành công và có thể sử dụng để trả tiền qua trạm.

Nếu không chắc chắn về thao tác hoặc biểu phí, khách hàng VETC có thể liên hệ tổng đài 1900 6010; ePass công bố tổng đài hỗ trợ 1900 9080.

Phí 6.600 đồng nhỏ nhưng đặt ra câu hỏi về quyền lựa chọn

Với phần lớn chủ ô tô, 6.600 đồng/tháng không phải khoản chi phí lớn so với xăng, bảo dưỡng, bảo hiểm hay tiền qua trạm.

Nhưng phản ứng của người dùng cho thấy câu chuyện không chỉ nằm ở 6.600 đồng.

Điều họ cần biết là khoản tiền được thu cho dịch vụ nào, có bắt buộc hay không, được thông báo ra sao và có quyền lựa chọn phương thức thanh toán khác hay không.

Theo quy định hiện hành, tài khoản giao thông cần được kết nối với một phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng chủ phương tiện có quyền lựa chọn phương tiện thanh toán phù hợp.

Vì vậy, trước khi quyết định tiếp tục trả 6.600 đồng mỗi tháng hay chuyển phương thức, chủ xe nên nhìn vào tổng chi phí sử dụng trong cả năm.

Với người thường xuyên qua trạm, mức phí cố định có thể là lựa chọn hợp lý. Với xe ít sử dụng, một phương thức khác có thể tiết kiệm hơn. Và trong mọi trường hợp, cần kiểm tra biểu phí hiện hành thay vì chỉ chọn phương án được quảng cáo là “không mất phí duy trì”.